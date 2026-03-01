¿A dónde llevaron el cuerpo de “El Mencho” tras ser entregado a su familia?

Este sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó formalmente a los familiares los restos mortales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo militar la semana pasada en el estado de Jalisco. Autoridades confirmaron que el traslado se realizó tras agotar los procedimientos protocolarios, incluida la realización de pruebas genéticas para acreditar la identidad y lazos consanguíneos de quienes reclamaron el cuerpo.

Autoridades entregaron los restos de “El Mencho” a sus familiares. / RS

¿A dónde llevan los restos de "El Mencho"?

Según versiones recabadas, dos vehículos de servicios funerarios ingresaron al Centro Federal Pericial Forense de la FGR en la Ciudad de México con los restos del narcotraficante, lo que disparó la expectativa sobre su destino final.

Los vehículos habrían salido en dirección a una funeraria ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el lugar exacto donde permanecen los restos. Esta funeraria —ubicada en una de las zonas más céntricas de la capital— ofrece servicios de traslado, atención personalizada las 24 horas, trámites gubernamentales y diversas opciones de inhumación o cremación, de acuerdo con su propia información pública.

Los vehículos habrían salido en dirección a una funeraria ubicada en la colonia Juárez. / iStock

¿Será trasladado fuera de la capital?

Aunque oficialmente no se ha confirmado un destino final, ha surgido la posibilidad de que los restos puedan ser llevados posteriormente a Jalisco o incluso a Aguililla, municipio de origen de Oseguera Cervantes. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad federal ha informado sobre un traslado definitivo fuera de la capital del país.