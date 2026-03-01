Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Polémica en el Toluca vs Chivas con segundo gol anulado a la Hormiga González

Hormiga González en su segundo gol anulado l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:12 - 28 febrero 2026
Durante la transmisión se mostró la jugada apretada; pero, SAOT terminó por catapultar el fuera de juego

La polémica se hizo presente en el duelo entre el Toluca y CD Guadalajara, luego de que la Hormiga González, le fuera anulado su segundo gol de la noche. La jugada desató reclamos en el terreno de juego y encendió el debate entre aficionados por lo ajustado de la acción.

Minutos antes, el atacante rojiblanco ya había visto invalidada otra anotación, lo que incrementó la frustración del delantero. En ambas acciones, González había definido con contundencia dentro del área, celebrando con efusividad antes de que la intervención arbitral echara abajo sus festejos.

Hormiga González ante Toluca l IMAGO7

¿Cómo fue la jugada? 

La segunda anulación se produjo al minuto 33, tras un cobro de falta por la banda izquierda. El balón fue enviado al corazón del área y, en un recentro preciso de Luis Romo, la “Hormiga” apareció para empujar el esférico al fondo de las redes, desatando momentáneamente la euforia rojiblanca.

Sin embargo, la acción fue revisada por el cuerpo arbitral con apoyo del Sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT). La repetición generó suspenso en el estadio, ya que a simple vista la jugada parecía milimétrica, con el delantero y la zaga escarlata prácticamente en línea.

Hormiga González con gol anulado l IMAGO7

SAOT mostró el fuera de juego 

Tras unos instantes de revisión, el SAOT proyectó la imagen que mostraba a González ligeramente adelantado al momento del toque de su compañero. La tecnología dejó en evidencia la posición antirreglamentaria, confirmando el fuera de juego y anulando la anotación.

La decisión no evitó los reclamos de los jugadores de Chivas, quienes consideraron que la diferencia era mínima. Desde la banca también hubo gestos de inconformidad, aunque finalmente la determinación arbitral se mantuvo firme gracias al respaldo tecnológico.

Armando 'Hormiga' González en lamento | MEXSPORT

Para la “Hormiga”, el golpe anímico fue evidente. Dos goles anulados en cuestión de minutos representan un duro impacto para cualquier delantero, en un partido de alta intensidad ante un rival como Toluca.

Más allá de la polémica generada en primera instancia el SAOT en la Liga MX mostró su eficacia. La herramienta tecnológica confirmó un fuera de juego apretado pero claro, dejando sin premio a González y manteniendo el marcador sin cambios de 2-0 momentáneo. 

