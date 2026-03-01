Hansi Flick se mantiene positivo para lograr una remontada ante Atlético de Madrid

Barcelona está próximo a enfrentar la Vuelta de Semifinales de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid, aunque en el papel, remontar el 4-0 es una tarea muy complicada.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ante Villarreal | AP

El conjunto culé se mantiene con paso firme en LaLiga y clasificó de manera directa en UEFA Champions League. Aún así se llevó una goleada 4-0 ante Atlético de Madrid en la Ida de Semifinales de Copa del Rey.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ante Villarreal | AP

Los blaugranas golearon este sábado 28 de febrero al Villareal 4-1, por lo que el empujón anímico para buscar ese resultado que necesitan ya está aquí.

Hansi Flick, entrenador de los culés se dijo muy entusiasmo y optimista de lograr un resultado favorecedor en la Vuelta. Así lo manifestó en la conferencia de prensa tras golear al Villarreal.

Hansi Flick tiene a los culés como líderes de la temporada | AP

Remontar cuatro goles contra el Atlético es difícil, pero no nos rendiremos contra el Atlético, lucharemos. Necesitábamos la confianza que hemos mostrado hoy. Estoy contento con el resultado y con el juego, aunque podíamos haber hecho algún gol más.

Lamine Yamal marcó tres de los cuatro goles para Barcelona en el partido ante Villarreal. Hansi Flick considera que cuando un jugador meter gol y más la cantidad que se anotó Yamal todo es más fácil, asegura que tiene calidad para ganar en duelos uno a uno.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs Barcelona?

La Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid se jugará el martes 3 de marzo en el Camp Nou, la casa de los culés.