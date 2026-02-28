Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Xavi Hernández estampa firma para Víctor Font a horas del cierre de elecciones en el Barça

Xavi Hernández con Font l X:FCBInformatiu
Ramiro Pérez Vásquez 16:46 - 28 febrero 2026
El exjugador del Barcelona sigue aliado al líder de Nosaltres

En la recta final rumbo a las elecciones presidenciales del FC Barcelona, un movimiento inesperado encendió el debate entre socios y aficionados: la firma de Xavi Hernández a favor de Víctor Font, líder del movimiento “Nosaltres”. El gesto se dio a pocas horas del cierre del proceso electoral y generó un fuerte impacto mediático en el entorno blaugrana.

La rúbrica de Xavi fue interpretada como un respaldo simbólico al proyecto encabezado por Font, quien desde hace años ha construido una propuesta basada en la modernización institucional y en la recuperación de la identidad deportiva del club. El exmediocampista, leyenda del barcelonismo, ha sido señalado en diversas ocasiones como una pieza clave dentro del plan deportivo del empresario catalán.

Xavi Hernández llegando para firmar por Font l CAPTURA

En una elección marcada por la tensión y la expectativa, el respaldo de una figura histórica como Xavi adquiere un peso especial. No se trata únicamente de una firma, sino de un mensaje político-deportivo que podría influir en la percepción de los socios indecisos en las horas previas a emitir su voto.

¿Quiénes son los candidatos en el Barça?

El proceso electoral contempla a cuatro candidatos: Joan Laporta, quien ya presidió el club en una etapa exitosa; Víctor Font, impulsor del proyecto “Sí al Futur”; Xavi Vilajoana, exdirectivo de la institución; y Marc Ciria, especialista en gestión económica. Cada uno presenta propuestas distintas para encarar la reconstrucción financiera y deportiva del Barcelona.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona

La figura de Laporta parte como uno de los contendientes con mayor reconocimiento por su pasado en el cargo, mientras que Font ha apostado por una renovación estructural apoyada en referentes históricos del club. En ese contexto, la adhesión de Xavi refuerza la narrativa de continuidad futbolística que promueve el líder de Nosaltres.

El anuncio no tardó en provocar reacciones en redes sociales y en los medios deportivos de Cataluña. Algunos sectores lo consideran una declaración abierta de apoyo, mientras otros subrayan que la decisión final corresponde exclusivamente a los socios compromisarios, quienes definirán el rumbo institucional en las urnas.

Xavi Hernández ya hizo su voto l CAPTURA

Momentos tensos 

Más allá de las interpretaciones, la firma añade un componente emocional a una elección que ya era trascendental. El Barcelona atraviesa un periodo decisivo en lo económico y deportivo, y el liderazgo que resulte electo tendrá la responsabilidad de devolver estabilidad y competitividad al club.

Con el cierre de campaña a la vuelta de la esquina, el gesto de Xavi coloca el foco sobre Víctor Font y su proyecto. La votación definirá quién tomará las riendas del Barcelona entre Laporta, Font, Vilajoana y Ciria, en un momento que marcará el futuro inmediato de una de las instituciones más influyentes del futbol mundial.

