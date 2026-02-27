Quedó cancelada la firma de autógrafos de Xavi Hernández en Guadalajara

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', uno de los narcos más peligrosos de México, desató violencia en diversos estados del país, principalmente Jalisco, donde se originó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del cual era líder.

Xavi Hernández no vendrá a Guadalajara | AP

Varios eventos deportivos, entre ellos el Clásico Nacional Femenil y la Copa Mundial de Clavados, fueron cancelados. El miedo sigue estando presente en la población en las federaciones internacionales que no quitan el dedo del renglón.

Ante ello, la empresa Legado del Deporte organizó una firma de autógrafos con el exbarcelonista Xavi Hernández, evento en el cual los fans iban a poder convivir un rato con la estrella del Barcelona, sacarse fotos y recibir una firma en algún producto.

Xavi durante un partido | AP

Después un análisis, la compañía informó que el evento se canceló debido a las condiciones de inseguridad en el estado. Todo esto tras los narcobloqueos e incendios a bancos, negocios y tiendas de conveniencia.

CANCELAN LA FIRMA 🚨⚽



Por los sucesos que han pasado en Jalisco, la empresa Legado Del Deporte anunció la cancelación de la firma de autógrafos con Xavi Hernández.#Jalisco #XaviHernandez #Jalisco pic.twitter.com/oAzYsaA6NW — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) February 27, 2026

¿Qué va a pasar con las personas que pagaron por la convivencia?

Xavi Hernández. FOTO: AP