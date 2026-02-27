Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Quedó cancelada la firma de autógrafos de Xavi Hernández en Guadalajara

Xavi Hernández en un partido mientras dirigía al Barcelona | AP
Jorge Armando Hernández 15:37 - 27 febrero 2026
Violencia en México aleja a una de las grandes leyendas del futbol mundial

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', uno de los narcos más peligrosos de México, desató violencia en diversos estados del país, principalmente Jalisco, donde se originó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del cual era líder.

Xavi Hernández no vendrá a Guadalajara | AP

Varios eventos deportivos, entre ellos el Clásico Nacional Femenil y la Copa Mundial de Clavados, fueron cancelados. El miedo sigue estando presente en la población en las federaciones internacionales que no quitan el dedo del renglón.

Ante ello, la empresa Legado del Deporte organizó una firma de autógrafos con el exbarcelonista Xavi Hernández, evento en el cual los fans iban a poder convivir un rato con la estrella del Barcelona, sacarse fotos y recibir una firma en algún producto.

Xavi durante un partido | AP

Después un análisis, la compañía informó que el evento se canceló debido a las condiciones de inseguridad en el estado. Todo esto tras los narcobloqueos e incendios a bancos, negocios y tiendas de conveniencia.

¿Qué va a pasar con las personas que pagaron por la convivencia?
Xavi Hernández. FOTO: AP

A través del comunicado, la compañía indicó que el reembolso se realizará por completo a través de la plataforma de Boletomovil y el dinero se recibirá en el mismo método de pago que registraron al momento de hacer la compra.

Etiquetas relacionadas:
Barcelona
