Quedó cancelada la firma de autógrafos de Xavi Hernández en Guadalajara
La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', uno de los narcos más peligrosos de México, desató violencia en diversos estados del país, principalmente Jalisco, donde se originó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del cual era líder.
Varios eventos deportivos, entre ellos el Clásico Nacional Femenil y la Copa Mundial de Clavados, fueron cancelados. El miedo sigue estando presente en la población en las federaciones internacionales que no quitan el dedo del renglón.
Ante ello, la empresa Legado del Deporte organizó una firma de autógrafos con el exbarcelonista Xavi Hernández, evento en el cual los fans iban a poder convivir un rato con la estrella del Barcelona, sacarse fotos y recibir una firma en algún producto.
Después un análisis, la compañía informó que el evento se canceló debido a las condiciones de inseguridad en el estado. Todo esto tras los narcobloqueos e incendios a bancos, negocios y tiendas de conveniencia.
CANCELAN LA FIRMA 🚨⚽— Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) February 27, 2026
Por los sucesos que han pasado en Jalisco, la empresa Legado Del Deporte anunció la cancelación de la firma de autógrafos con Xavi Hernández.#Jalisco #XaviHernandez #Jalisco pic.twitter.com/oAzYsaA6NW
¿Qué va a pasar con las personas que pagaron por la convivencia?
A través del comunicado, la compañía indicó que el reembolso se realizará por completo a través de la plataforma de Boletomovil y el dinero se recibirá en el mismo método de pago que registraron al momento de hacer la compra.