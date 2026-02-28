¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación

Jey Uso sufre un brutal ataque que lo deja fuera de la Elimination Chamber de este sábado. ¿Quién tomará su lugar?

La Cámara está incompleta a un día de disputarse

SmackDown abrió de forma abrupta, cuando se le vio a Jey Uso en una camilla siendo ingresado a una ambulancia, donde se armó un caos total por ver quién había hecho tal ataque al miembro de The Bloodline. Momentos después en el show, Nick Aldis, gerente general de la marca azul, declaró que Jey no estará listo para el sábado.

Jey Uso es uno de los ejemplos más importantes | wwe.com

La Elimination Chamber había quedado completa este lunes cuando Jey Uso había clasificado a la estipulación tras haber ganado su combate clasificatorio, pero con lo sucedido este viernes, ahora falta un luchador en la ecuación, por lo que Jacob Fatu y Logan Paul levantaron la mano para ser el luchador que reemplace al samoano.

Logan Paul como campeón de Estados Unidos | wwe.com

Solución de último minuto

Nick Aldis, al ver la situación, tuvo que solucionar con las opciones que tenía a la mano, así que no le quedó de otra que hacer la lucha oficial: Jacob Fatu vs. Logan Paul en el evento estelar de SmackDown por el último lugar en la Cámara de Eliminación de este sábado.

Jacob tiene la oportunidad de seguir en su encrucijada para vengarse de Drew McIntyre, mientras que Logan busca poner a The Vision de nuevo cerca de los planos titulares a pesar de las lesiones de sus compañeros.