Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación

Jey Uso siendo atacado y puesto en camilla | Captura de WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:33 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El samoano queda fuera de la Cámara de Eliminación tras un brutal ataque.

Jey Uso sufre un brutal ataque que lo deja fuera de la Elimination Chamber de este sábado. ¿Quién tomará su lugar?

La Cámara está incompleta a un día de disputarse

SmackDown abrió de forma abrupta, cuando se le vio a Jey Uso en una camilla siendo ingresado a una ambulancia, donde se armó un caos total por ver quién había hecho tal ataque al miembro de The Bloodline. Momentos después en el show, Nick Aldis, gerente general de la marca azul, declaró que Jey no estará listo para el sábado.

Jey Uso es uno de los ejemplos más importantes | wwe.com

La Elimination Chamber había quedado completa este lunes cuando Jey Uso había clasificado a la estipulación tras haber ganado su combate clasificatorio, pero con lo sucedido este viernes, ahora falta un luchador en la ecuación, por lo que Jacob Fatu y Logan Paul levantaron la mano para ser el luchador que reemplace al samoano.

Logan Paul como campeón de Estados Unidos | wwe.com

Solución de último minuto

Nick Aldis, al ver la situación, tuvo que solucionar con las opciones que tenía a la mano, así que no le quedó de otra que hacer la lucha oficial: Jacob Fatu vs. Logan Paul en el evento estelar de SmackDown por el último lugar en la Cámara de Eliminación de este sábado. 

Jacob tiene la oportunidad de seguir en su encrucijada para vengarse de Drew McIntyre, mientras que Logan busca poner a The Vision de nuevo cerca de los planos titulares a pesar de las lesiones de sus compañeros. 

Jacob Fatu 'se olvida' de WWE y asiste al Raiders vs Bears de NFL | X: @Raiders
Últimos videos
Lo Último
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
20:33 ¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
20:30 Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
20:28 Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
20:21 ¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
20:12 “Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
19:52 Cruz Azul presume a sus seleccionados mexicanos tras amistoso ante Islandia
19:48 Suspenden juego de Liga de Expansión por falla eléctrica en el estadio
19:47 49ers apuestan por México: lanzan programa para llevar el flag football a más de 8 mil escuelas
19:22 ¡No piensan aceptarlo! Benfica denuncia “penalti inexistente” en el juego del Porto vs. Arouca
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Opinión
27/02/2026
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Lucha
27/02/2026
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Futbol
27/02/2026
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
Contra
27/02/2026
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
Empelotados
27/02/2026
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
Contra
27/02/2026
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio