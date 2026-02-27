Elimination Chamber 2026: Hora, dónde ver y cartelera del PLE de WWE

Tan solo unas horas faltan para que se lleve a cabo la edición más reciente de Elimination Chamber; después de ello, tendremos a los dos retadores para los campeonatos de la marca SmackDown, pues los ganadores de Royal Rumble han elegido como oponentes a los campeones de la marca roja.

Además de las luchas dentro de la Cámara de la Eliminación, dos combates titulares complementarán la cartelera; sin embargo, WWE ha dejado un segmento extra que tendrá lugar también en el desarrollo del PLE.

Damian Priest, Seth Rollins y Drew Mcintyre en la Elimination Chamber de 2025 | wwe.com

Cartelera Elimination Chamber 2026

Cámara de la Eliminación Masculina

Roman Reigns, ganador de Royal Rumble en Arabia Saudita, ha elegido a CM Punk como su rival para WrestleMania (a menos que Finn Bálor lo destrone en este evento); así que esto, ha dejado el camino libre para que el vencedor de esta lucha se enfrente a Drew McIntyre por el título de WWE.

Participantes:

Jey Uso

Je'von Evans

Trick Williams

Randy Orton

Cody Rhodes

LA Knight

John Cena es el más reciente ganador del combate dentro de la Cámara | wwe.com

Lucha por el campeonato intercontinental femenino: Becky Lynch (c) vs AJ Lee

Esta lucha llama la atención porque será la primera vez que AJ Lee luche en mano a mano en más de una década desde su salida de la empresa; también, significará su tercera lucha desde su regreso previo a Wrestlepalooza y casualmente, la irlandesa ha estado involucrada en todas las apariciones en el ring de la excampeona de las Divas.

Los participantes de la Chamber masculina tendrán un encuentro previo en SmackDown | wwe.com

Cámara de la Eliminación Femenina

Liv Morgan eligió a Stephanie Vaquer como su rival de WrestleMania de una manera bastante particular, pero eso ha dejado que la ganadora de Elimination Chamber se quede con la oportunidad para retar a Jade Cargill.

Participantes:

Tiffany Stratton

Asuka

Raquel Rodríguez

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Kiana James

Lucha por el campeonato mundial pesado: CM Punk (c) vs Finn Bálor

Esta será la revancha de la lucha entre ambos que se llevó a cabo en la gira europea dentro de Belfast, Irlanda. Quien resulte vencedor inmediatamente se convertiría en el oponente de Roman Reigns en WrestleMania para el evento central de ambas noches.

CM Punk quiere cumplir su objetivo de ser main event de WrestleMania | wwe.com

¿Dónde ver Elimination Chamber?