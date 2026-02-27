Verificación de edad requerida
Elimination Chamber 2026: Hora, dónde ver y cartelera del PLE de WWE
Tan solo unas horas faltan para que se lleve a cabo la edición más reciente de Elimination Chamber; después de ello, tendremos a los dos retadores para los campeonatos de la marca SmackDown, pues los ganadores de Royal Rumble han elegido como oponentes a los campeones de la marca roja.
Además de las luchas dentro de la Cámara de la Eliminación, dos combates titulares complementarán la cartelera; sin embargo, WWE ha dejado un segmento extra que tendrá lugar también en el desarrollo del PLE.
Cartelera Elimination Chamber 2026
Cámara de la Eliminación Masculina
Roman Reigns, ganador de Royal Rumble en Arabia Saudita, ha elegido a CM Punk como su rival para WrestleMania (a menos que Finn Bálor lo destrone en este evento); así que esto, ha dejado el camino libre para que el vencedor de esta lucha se enfrente a Drew McIntyre por el título de WWE.
Participantes:
Jey Uso
Je'von Evans
Trick Williams
Randy Orton
Cody Rhodes
LA Knight
Lucha por el campeonato intercontinental femenino: Becky Lynch (c) vs AJ Lee
Esta lucha llama la atención porque será la primera vez que AJ Lee luche en mano a mano en más de una década desde su salida de la empresa; también, significará su tercera lucha desde su regreso previo a Wrestlepalooza y casualmente, la irlandesa ha estado involucrada en todas las apariciones en el ring de la excampeona de las Divas.
Cámara de la Eliminación Femenina
Liv Morgan eligió a Stephanie Vaquer como su rival de WrestleMania de una manera bastante particular, pero eso ha dejado que la ganadora de Elimination Chamber se quede con la oportunidad para retar a Jade Cargill.
Participantes:
Tiffany Stratton
Asuka
Raquel Rodríguez
Rhea Ripley
Alexa Bliss
Kiana James
Lucha por el campeonato mundial pesado: CM Punk (c) vs Finn Bálor
Esta será la revancha de la lucha entre ambos que se llevó a cabo en la gira europea dentro de Belfast, Irlanda. Quien resulte vencedor inmediatamente se convertiría en el oponente de Roman Reigns en WrestleMania para el evento central de ambas noches.
¿Dónde ver Elimination Chamber?
Fecha: Sábado 28 de febrero
Sede: Chicago, Ilinois
Horario: 6:00 PM (tiempo del centro de México)
Dónde ver: Netflix