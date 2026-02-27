Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final

Fase de Octavos de Final Champions League | @ChampionsLeague
Aldo Martínez 07:47 - 27 febrero 2026
El campeonato más importante de Europa llega a su fase más importante

Luego de una interesante Fase de liga y una emocionante etapa de Playoffs, la UEFA Champions League llega a la parte más importante de todas, la eliminación directa iniciando con los Octavos de Final

Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Trofeo de la UEFA Champions League | AP

¿Qué equipos juegan los Octavos de Final?

36 equipos fueron los invitados para participar en el campamento de Europa, pero sólo 16 lograron superar las primera dos etapas. Quien llega como el rival a vencer es el Arsenal, el cuadro Gunner superó la Fase de Liga invicto y tendrá un cierre de llave en casa. Por otro lado, el Bayern Múnich y el Liverpool se suman como los contendiente el segundo y tercer lugar respectivamente.

Victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Benfica I AP

Más abajo en la tabla se presentan clubes de alto calibre, pero que no cerraron o iniciaron al cien por ciento la primera fase. Equipo como el Chelsea, Barcelona, Manchester City y Real Madrid, complementan el top 10 de equipos para fase final.

Finalmente las sorpresas del campeonato tampoco pueden faltar, siendo el protagonista el Bodo/Gimt de Noruega, equipo que superó al subcampeón del año pasado, Inter de Milán, para lograr colarse en los mejores 16 del campeonato.

¿Cómo se jugarán los Octavos de Final?

Para llegar al Puskas Arena de Hungría, los 16 clasificados deberán superar seis partidos, inclinado en la fase de Octavos, misa que tendrá grandes enfrentamientos gracias una vez más al capricho del sorteo celebrado en Suiza.

Dos de los duelos que más llaman la atención son el del Chelsea vs PSG, partido que servirá como revancha de la memorable final del Mundial de Clubes 2026, misma que terminó llevándose el cuadro de la Premier League.

Viktor Gyökeres con Arsenal | AP

Por su parte, la otra llave que acaparó la atención de los fans y medios es la nueva edición de la rivalidad Real Madrid vs Manchester City, equipos que una vez más se verán las caras en la fase final de la Champions League.

Octavos de Final:

  • PSG vs Chelsea | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo

  • Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo.

  • Leverkusen vs Arsenal | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo.

  • Galatasaray vs Liverpool | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo.

  • Newcastle vs Barcelona | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo.

  • Atlético de Madrid vs Tottenham | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo.

  • Atalanta vs Bayern Múnich | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo.

  • Real Madrid vs Manchester City | Ida: martes 10 de marzo. Vuelta: martes 17 de marzo.

