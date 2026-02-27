Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Alexis Vega considera a José Saturnino Cardozo un amuleto: "Casi siempre que me escribe anoto gol"

Alexis Vega sueña con la Concacaf I IMAGO7
Jorge Armando Hernández 08:07 - 27 febrero 2026
El delantero mexicano regresa con los Diablos Rojos y habla sobre la relación que mantiene con el paraguayo y leyenda de Toluca

No es un secreto que el regreso de Alexis Vega a Diablos Rojos es fundamental para que el equipo siga un paso fuerte. A pesar de contar con el bicampeón de goleo, el brasileño Paulinho quien no inició fuerte el torneo pero poco a poco se ha convertido en ese delantero letal, Vega representa una garantía en el arco rival.

En una entrevista que concedió a Fox Sports, no solo habló sobre su regreso a las canchas sino de su acercamiento con la leyenda de los 'choriceros', José Saturnino Cardozo, a quien considera un amuleto y lo ve hasta como un segundo padre.

Alexis vega en el Apertura 2025 | IMAGO7

Para mí es como mi padre, aquí en el tema del futbol; él me dio la oportunidad de subir a entrenar con el primer equipo cuando tenía diecisiete años; y, bueno, yo tengo muchas anécdotas con él, muy buenas.

El delantero mexicano recalcó que fue Cardozo quien lo hizo debutar a edad temprana y que lo considera un pilar en su carrera futbolística, le ha dado consejos ayudándolo a llegar a donde está el día de hoy.

José Saturnino Cardozo ha dirigido a los dos equipos |MexSport

Además de considerarlo una figura 'paterna' en el futbol, recordó un anécdota cuando jugaba en la sub 20: una vez Cardozo fue a ver uno de sus partidos sin previo aviso y le dio el voto de confianza. Cuenta que su novia, en ese entonces y sus primos lo fueron a ver al partido.

Cuando yo estaba en la Sub 20 tuve un partido contra Pumas e invité a mi novia en ese momento, ahora ya mi esposa, a ver el partido con sus primos, y fue mi suegro también en ese momento, y llegó Cardozo al estadio sin yo saber que él iba a ir.

El capitán de los 'choriceros' confesó que casi siempre Cardozo le manda mensaje siempre que va a jugar asegurándole que meterá gol y según esto se cumple con regularidad.

José Cardozo es una leyenda de los escarlatas | admliberiaofic1

Siempre me escribe cuando voy a jugar; bueno, no siempre, pero casi siempre, pero siempre que me escribe me dice que voy a anotar gol y casi siempre ha sido así

¿Alexis Vega jugará ante Chivas en la jornada 8?

Después de casi dos meses fuera por lesión se pronostica que el delantero escarlata volverá a patear el balón ante Chivas en duelo de la jornada 8 del Clausura 2026. Quizá una final adelantada.

