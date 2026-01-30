Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’

Alexis Vega lesionado | IMAGO7
Aldo Martínez 09:30 - 30 enero 2026
El delantero del Toluca reveló que, al igual que Messi, se sometió a un proceso médico para aumentar su altura

Referente dentro y fuera de la cancha, Alexis Vega es el ejemplo de que las segundas oportunidades sí existen. Desde los inicios de su carrera, el originario de la Ciudad de México, ha tenido que someterse a varios procedimientos para ser el jugador que es hoy en día en la Liga MX, unos más complicados que otros.

Alexis vega en el Apertura 2025 | IMAGO7

¿Qué tenía Alexis Vega?

Durante una entrevista con ESPN, el atacante mexicano de los Diablos del Toluca confesó que en los inicios de su carrera tenía problemas con su estatura, por lo que tenía que someterse a tratamientos muy largos y muy complicados para su edad.

“Como era muy chico me tenían que inyectar, pero me tenía que tomar 22 pastillas todos los días, obviamente con el paso de los días era complicado”, confesó el Bicampeón de la Liga MX. 
Alexis Vega en Liga MX | IMAGO7

Vega reveló que más allá de lo complicado que era ingerir esa cantidad de medicina, con el tiempo tuvo problemas secundarios: desde el llanto de frustración hasta situaciones médicas como la fiebre.

“Hasta temperatura me llegó a dar, lloraba de que ya no me quería tomar el tratamiento, me habían dicho que iba a medir hasta 1.80, lo tomé como tres meses, si crecí un poquito, no todo porque no terminé el tratamiento”, concluyó Vega.
Alexis Vega, extremo del Toluca | IMAGO7

Tratamientos de altura

El caso de Alexis Vega no es el único conocido en el futbol, pues el más famosos le pertenece a uno de los mejores de la historia, Lionel Messi, quien sacrificó gran parte de su niñez a tratamientos de crecimiento, al final su estatura no definió la grandeza de su carrera.

Los procesos hormonales son muy comunes y están validados en el futbol siempre y cuando se lleven los presos adecuados por un experto, sin embargo, tal y como Vega lo expresó en su entrevista, a veces este método llega a ser cuestionables.

