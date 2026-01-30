Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy viernes 30 de enero de 2026

Juárez vs Cruz Azul se disputa este viernes
Juárez vs Cruz Azul se disputa este viernes
Rafael Trujillo 23:34 - 29 enero 2026
La Liga MX regresa tras la pausa por los amistosos del Tri, el futbol europeo vuelve a entrar en acción y la NBA continúa con su temporada

Este viernes será un día lleno de actividad futbolística y deportiva. La Liga MX regresa su pausa debido a los amistosos de la Selección Mexicana, además, el futbol europeo arranca con la actividad de sus ligas y la NBA entra en su recta final. Todo esto y más en la agenda deportiva de este viernes.

Liga MX anuncia cambios
La Liga MX anunció cambios a la Jornada 6

Futbol europeo

La actividad europea arranca este viernes poco después de mediodía. El mexicano Johan Vasquez verá actividad cuando su Genoa se mida ante la Lazio en la Serie A buscando alejarse aún más de los puestos de descenso y quizá soñar con las competencias europeas. Casi en simultáneo el Espanyol de Barcelona recibirá al Alavés en un duelo de dos equipos que viven en realidades distintas con los catalanes peleando en lo alto y el Alavés la parte baja de la tabla.

Lazio vs Genoa (Serie A)
13:45 hrs Disney+ Premium · ESPN 2
Espanyol vs Alavés (LaLiga)
14:00 hrs Sky Sports

Johan Vásquez

Futbol mexicano

El futbol mexicano también entra en acción este viernes. Primero la rama femenil disputa su Jornada 6 con las Diablas Rojas midiéndose a las Bravas en el Nemesio Diez, y una hora más tarde Atlas recibirá al Atlético de San Luis. El futbol varonil también regresa a la acción con tres partidos, primero Puebla se mide al Toluca en el Cuauhtémoc, posteriormente Pumas y Cruz Azul verán acción en partidos ante Santos y Juárez respectivamente.

Toluca vs FC Juárez (Liga MX Femenil)
18:00 hrs ViX · YouTube · Liga MX Femenil
Atlas vs Atlético San Luis (Liga MX Femenil)
19:00 hrs FOX ONE · Tubi
Puebla vs Toluca (Liga MX)
19:00 hrs TV Azteca · TV Azteca Deportes Network · Azteca 7
Pumas UNAM vs Santos Laguna (Liga MX)
21:00 hrs ViX Premium
Juárez vs Cruz Azul (Liga MX)
21:06 hrs TV Azteca · TV Azteca Deportes Network · Azteca 7 · FOX ONE

NBA

Finalmente, la actividad de la NBA cierra la agenda deportiva de este viernes. Cinco partidos se disputarán este día con los Lakers, los Celtics, los Knicks, los Nuggets y los Warriors todos viendo actividad. Los equipos ya no pueden dejar ir más triunfos si quieren entrar a los Playoffs.

Los Angeles Lakers vs Washington Wizards
18:00 hrs NBA League Pass
Sacramento Kings vs Boston Celtics
18:30 hrs NBA League Pass
Portland Trail Blazers vs New York Knicks
18:30 hrs NBA League Pass · FOX ONE
LA Clippers vs Denver Nuggets
20:00 hrs NBA League Pass
Detroit Pistons vs Golden State Warriors
21:00 hrs Disney+ Premium · ESPN · NBA League Pass FC

