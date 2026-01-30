Partidos de hoy viernes 30 de enero de 2026

Este viernes será un día lleno de actividad futbolística y deportiva. La Liga MX regresa su pausa debido a los amistosos de la Selección Mexicana, además, el futbol europeo arranca con la actividad de sus ligas y la NBA entra en su recta final. Todo esto y más en la agenda deportiva de este viernes.

La Liga MX anunció cambios a la Jornada 6

Futbol europeo

La actividad europea arranca este viernes poco después de mediodía. El mexicano Johan Vasquez verá actividad cuando su Genoa se mida ante la Lazio en la Serie A buscando alejarse aún más de los puestos de descenso y quizá soñar con las competencias europeas. Casi en simultáneo el Espanyol de Barcelona recibirá al Alavés en un duelo de dos equipos que viven en realidades distintas con los catalanes peleando en lo alto y el Alavés la parte baja de la tabla.



Lazio vs Genoa (Serie A)

13:45 hrs Disney+ Premium · ESPN 2

Espanyol vs Alavés (LaLiga)

14:00 hrs Sky Sports

Johan Vásquez

Futbol mexicano

El futbol mexicano también entra en acción este viernes. Primero la rama femenil disputa su Jornada 6 con las Diablas Rojas midiéndose a las Bravas en el Nemesio Diez, y una hora más tarde Atlas recibirá al Atlético de San Luis. El futbol varonil también regresa a la acción con tres partidos, primero Puebla se mide al Toluca en el Cuauhtémoc, posteriormente Pumas y Cruz Azul verán acción en partidos ante Santos y Juárez respectivamente.



Toluca vs FC Juárez (Liga MX Femenil)

18:00 hrs ViX · YouTube · Liga MX Femenil

Atlas vs Atlético San Luis (Liga MX Femenil)

19:00 hrs FOX ONE · Tubi

Puebla vs Toluca (Liga MX)

19:00 hrs TV Azteca · TV Azteca Deportes Network · Azteca 7

Pumas UNAM vs Santos Laguna (Liga MX)

21:00 hrs ViX Premium

Juárez vs Cruz Azul (Liga MX)

21:06 hrs TV Azteca · TV Azteca Deportes Network · Azteca 7 · FOX ONE





NBA