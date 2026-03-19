Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami

Jugadores de Nashville festejando el empate ante Inter Miami | MEXSPORT
Ricardo Olivares 19:04 - 18 marzo 2026
Con un empate a unos el conjunto de Tennessee logró avanzar a Cuartos de Final de Concachampions

El Inter Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup tras empatar 1-1 ante Nashville en el juego de Vuelta de los Octavos de Final, resultado que favoreció al conjunto de Tennessee por el criterio de gol de visitante.

El partido comenzó con intensidad y muy temprano apareció la figura de Lionel Messi. Al minuto 7, el argentino recibió el balón dentro del área y definió de zurda para abrir el marcador, firmando además un momento histórico al alcanzar los 900 goles como profesional. Con la ventaja mínima para el Inter Miami, ambos equipos se fueron al descanso.

Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT
Para la segunda mitad, Nashville buscó reaccionar y generó peligro. Al minuto 56, Germán Berterame tuvo una clara oportunidad con un remate de cabeza dentro del área, pero el arquero rival respondió de buena manera para evitar el empate.

Más adelante, al 66, Nashville dejó escapar una ocasión inmejorable cuando Hany Mukhtar se fue solo frente al arquero, pero terminó volando su disparo.

Nashville encontró el gol del empate ante Inter Miami | MEXSPORT

La insistencia del equipo visitante rindió frutos al minuto 73, cuando Cristian Espinoza aprovechó un rebote dentro del área chica y definió con pierna derecha para empatar el encuentro.

Con el marcador global igualado, el gol de visitante fue determinante para que Nashville sellara su pase a los Cuartos de Final.

Ahora, Nashville espera rival, que saldrá del enfrentamiento entre América y Philadelphia Union.

