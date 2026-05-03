¡Imágenes sensibles! Cruz Azul analiza protesta a la Comisión de Arbitraje por dura entrada a Paradela

Cruz Azul salió victorioso en un partido dramático ante Atlas en el Estadio Jalisco, sin embargo, uno de sus mejores hombres fue castigado la mayor parte del juego. José Paradela recibió múltiples faltas por parte de los jugadores rojinegros, lo que ocasionó la molestia al interior de La Máquina.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, la institución quedó muy molesta con el trabajo de Yonatan Peinado, árbitro central del encuentro, por lo que al interior de Cruz Azul analizan una protesta a la Comisión de Arbitraje por las duras entradas al argentino.

José Paradela y las huellas de la batalla | Captura de pantalla

Cruz Azul domina, pero sufre en un partido de alta tensión

El encuentro en el Estadio Jalisco comenzó con intensidad, teniendo como protagonista a Camilo Vargas, quien evitó la caída temprana de su arco tras detener un tiro libre raso de Paradela. El arquero colombiano fue pieza clave durante varios lapsos del partido, manteniendo con vida a los rojinegros.

A pesar de las intervenciones del guardameta, Cruz Azul dominó gran parte de las acciones, mientras que Atlas generó pocas oportunidades ofensivas. El juego se tornó ríspido, con constantes faltas, empujones y reclamos al árbitro, reflejo de la tensión propia de una serie de eliminación directa.

Christian Ebere, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Lluvia de goles y polémica arbitral en el cierre

Cuando el primer tiempo agonizaba, Carlos Rotondi apareció para abrir el marcador tras aprovechar un rebote dentro del área, silenciando momentáneamente a la afición local y encaminando a La Máquina.

Para la segunda mitad, el partido elevó aún más su dramatismo. Christian Ebere amplió la ventaja para Cruz Azul tras una jugada colectiva, pero Atlas reaccionó con goles de Alfonso González y Aldo Rocha, este último desde el punto penal, encendiendo el Estadio Jalisco.

Cuando todo apuntaba al empate, el VAR volvió a intervenir y Cruz Azul encontró un penal a su favor. Ebere no desaprovechó la oportunidad, firmó su doblete y selló el 3-2 definitivo, en un duelo marcado tanto por los goles como por la polémica arbitral que dejó inconforme al conjunto celeste.