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Box

David Benavidez lanza reto directo a Canelo: “No podemos dejar esa pelea en la mesa”

Benavidez 'destrozó' por completo al 'Zurdo' | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:27 - 03 mayo 2026
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El campeón estadounidense pidió el combate ante el mexicano y también apuntó a Bivol como su siguiente gran objetivo

David Benavidez dio un golpe de autoridad en el ring al vencer por nocaut a Gilberto 'Zurdo' Ramírez, resultado con el que conquistó los títulos WBA y WBO de peso crucero.

Tras la contundente victoria, el estadounidense no perdió tiempo y aprovechó los reflectores para lanzar un reto directo a Saúl 'Canelo' Álvarez, encendiendo el debate sobre una posible pelea entre ambos.

Benavidez quiere a Canelo… ya

Durante su intervención, el pugilista fue claro al señalar que busca enfrentar al mexicano, apelando directamente al deseo del público.

Solo quiero darles a los fanáticos lo que quieren ver. Veo a Canelo en el edificio. Oigan, déjenme preguntarles esto a los fanáticos

No podemos dejar esa pelea en la mesa. Respeto a Canelo. Es un gran campeón. Yo también soy un gran campeón. Hagámoslo
Benavidez festejando muy contento su victoria en Las Vegas | AP

Además, Benavidez dejó abierta la puerta para que el combate se realice en distintas categorías, mostrando su disposición total para concretar el enfrentamiento.

Quiero decir, sigo siendo campeón en 175. Soy campeón en 200. Quiero 75. Así que si quieren venir a enfrentarnos en 175, hagámoslo en 175
El 'Zurdo' nunca pudo responder | AP

Bivol, el otro gran objetivo

Aunque el nombre de Canelo acapara los reflectores, Benavidez también tiene en la mira a Dmitry Bivol, a quien considera su prioridad en el corto plazo.

Bivol es el objetivo número uno este año. Bivol es un gran competidor, un gran campeón. Yo también soy un gran campeón. Solo quiero ponerme a prueba en cada pelea

Con esta victoria y sus declaraciones, Benavidez deja claro que busca enfrentar a los mejores del mundo y protagonizar peleas de alto impacto en el boxeo internacional.

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol | AP
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