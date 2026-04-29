Inoue vs Nakatani y Benavidez vs Zurdo: el día con 8 títulos mundiales en juego

Cuatro peleas de título; 8 fajas mundiales; dos países distintos; un mismo día. Este sábado 2 de mayo el boxeo vivirá un día histórico. En el Tokyo Dome de Japón, Naoya Inoue y Junto Nakatani librarán la pelea más grande de ese país; del otro lado del mundo, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, David Benavidez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez pondrán el orgullo mexicano por delante para celebrar el 5 de mayo.

El Tokyo Dome albergará a 55,000 espectadores en lo que se perfila como el combate de boxeo más grande en la historia de Japón. En juego estarán los cuatro cinturones indiscutidos del peso supergallo que Inoue defenderá por séptima ocasión. Ambos peleadores llegan invictos con registros idénticos de 32-0, lo que convierte este duelo en el más esperado del año por los amantes del pugilismo.

Naoya Inoue vence por KO a Marlon Tapales y unifica la división supergallo | Captura de video @toprank

‘The Monster’ ganó su primer título mundial a los 21 años y once años después acumula 27 nocauts en cuatro divisiones, dos coronas indiscutidas y el número dos en las clasificaciones libra por libra de Ring Magazine. Nakatani, por su parte, llegó a este peso después de haber sido campeón en tres divisiones y con la ambición de convertirse en monarca de cuatro categorías.

El coestelarde del Tokyo Dome tiene su propia historia: el hermano menor de Naoya, Takuma Inoue, defenderá su título WBC de peso gallo ante el excampeón de cuatro divisiones Kazuto Ioka, quien persigue una hazaña que ningún peleador japonés ha logrado: ganar un título mundial en cinco categorías distintas.

Junto Nakatani buscará mantener el invicto | AP

Del otro lado del Pacífico, la cartelera mexicana del 5 de mayo promete estar a la altura. Benavidez, de 29 años y con marca de 31-0 y 25 nocauts, subirá al peso crucero para enfrentar a Ramírez, de 34 años y registro de 48-1 con 30 nocauts, quien defiende sus títulos unificados WBA y WBO de esa división. Por primera vez en la historia, dos boxeadores mexicanos se enfrentarán por un título mundial de peso crucero.

En la antesala de esa pelea, el campeón supramediano de la AMB, Armando ‘Toro’ Reséndiz, defenderá su faja ante el exmonarca Jaime Munguía, que de la mano del Canelo Team busca coronar su segunda división.