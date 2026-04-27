Fátima Herrera se cuelga la plata en la Copa Mundial de Boxeo

La pugilista mexicana Fátima Herrera se adjudicó la medalla de plata en la categoría de 48 kilogramos durante la primera fase de la Copa Mundial de Boxeo, celebrada en Foz do Iguaçu, Brasil. Herrera, quien fue olímpica en París 2024, cayó en una reñida final por decisión dividida (1-4) ante la uzbeka Farzona Fozilova.

El combate por el oro fue sumamente disputado, pero los jueces finalmente se decantaron por la atleta de Uzbekistán con tarjetas de 28-29, 28-29, 28-29, 28-29 y 29-28. A pesar de la derrota en la final, la actuación de Herrera marca un hito para el boxeo mexicano, al ser la primera presea que obtiene el país en una Copa Mundial élite del nuevo circuito de World Boxing.

Fátima Herrera, en París 2024 | MEXSPORT

¿Cómo fue el camino de Fátima Herrera?

El camino de la potosina hacia el podio fue impresionante. En su debut, derrotó de manera contundente a la japonesa Yuka Sadamatsu por RSC (Réferi Suspende Combate) en el primer asalto. Más tarde, en semifinales, superó a la argentina Tatiana Flores por decisión dividida, asegurando así su lugar en la disputa por el título.

Este resultado no solo le otorga a Herrera una medalla histórica, sino que también le permite sumar puntos cruciales en el ranking mundial, un paso importante en el proceso clasificatorio con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fátima Herrera, en París 2024 | MEXSPORT

¿Qué sigue para Fátima Herrera?

Al regresar de Brasil, la delegación mexicana, compuesta por 15 atletas, continuará su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). Bajo la supervisión del entrenador en jefe Diego Daniel Salas Niño y su equipo, los pugilistas se enfocarán en la siguiente etapa del circuito.

El próximo desafío para la selección nacional será la segunda fase de la Copa del Mundo de Boxeo, programada del 15 al 20 de junio en Guiyang, China.