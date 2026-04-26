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Julio César Chávez Jr. suma otra victoria por nocaut tras su salida de prisión

Caicedo encarando a Chávez Jr. en el pesaje | IG: @boxaztecatva
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 14:37 - 26 abril 2026
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El boxeador sinaloense derrotó al colombiano John Caicedo en el tercer asalto durante un combate celebrado en Reynosa, Tamaulipas

Julio César Chávez Jr. continúa su regreso a los cuadriláteros con una contundente victoria por nocaut sobre el colombiano John Caicedo. El combate, pactado en la categoría de peso crucero, tuvo lugar en el Estadio Adolfo López Mateos de la ciudad fronteriza.

Desde el inicio, el hijo del legendario Julio César Chávez demostró una clara superioridad. El desenlace llegó al comenzar el tercer round, cuando un potente gancho al rostro envió a Caicedo a la lona. El sudamericano no pudo recuperarse de la cuenta de protección, sellando así el triunfo para el mexicano.

Julio César Chávez Jr regresó al cuadrilátero | MEXSPORT

Esta es la segunda victoria del año para Chávez Jr., quien a sus 40 años busca extender su carrera en el boxeo profesional. Su anterior pelea fue en enero, donde venció a Ángel Julián Sacco, marcando su retorno al deporte después de haber estado recluido en prisión.

A pesar de haber contemplado el retiro en el pasado, el excampeón mundial de peso medio parece decidido a mantenerse activo sobre el ring por el momento.

Vínculos con el crimen organizado

La carrera de Chávez Jr. se ha visto empañada por serios problemas legales. A mediados de 2025, tras una derrota ante el estadounidense Jake Paul, fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a su estancia ilegal en el país.

Posteriormente, fue extraditado a México para enfrentar una orden de aprehensión. Las autoridades lo investigan por su presunta participación en delincuencia organizada, así como por tráfico de personas, armas y narcotráfico.

Estuvo recluido en un penal federal en Sonora, pero más tarde obtuvo la libertad condicional para continuar su proceso legal fuera de prisión. Las investigaciones lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr durante un evento previo a una pelea | MEXSPORT
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