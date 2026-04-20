¡Continúa el legado Márquez! Aaron, hijo de Rafael, hace impresionante nocaut

El legado de los Márquez continúa en el boxeo. Este sábado 18 de abril debutó con espectacular nocaut en el primer asalto Aaron Márquez, hijo de Rafael y sobrino de Juan Manuel, dando continuidad a uno de los apellidos más ilustres del pugilismo mexicano.

El apellido Márquez tiene un gran peso en el boxeo azteca. Rafael, padre de Aaron, fue campeón mundial en dos divisiones y protagonizó una de las rivalidades más recordadas de la historia con Israel Vázquez. Por su parte, el 'Dinamita', su tío, fue siete veces campeón en cuatro divisiones distintas y mantuvo una rivalidad con Manny Pacquiao que selló con un nocaut histórico. Ambos, orgullosos miembros del Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

Aaron Márquez, boxeador mexicano |@bxstrs

Sin embargo, Aaron ha comenzado a escribir su propia historia al más puro estilo que caracteriza a los Márquez.

¿CÓMO FUE EL NOCAUT DE AARON MÁRQUEZ?

A falta de un minuto en el primer episodio, el heredero del legado se fue encima de su rival y conectó una gran combinación de derecha e izquierda que estremeció el rostro de Christian García. Aaron se lanzó al frente y terminó el trabajo con otros cuatro bombazos que llevaron a su oponente a poner rodilla en lona, de la cual ya no se pudo recuperar.

💥 ¡DEBUT DE ENSUEÑO! 💥



💥 Aaron Márquez se estrena con KO



💥 El legado de la familia Márquez continua...



💥 El hijo de Rafa Márquez mostró el poder de la familia



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Sin duda, Aaron Márquez demostró en su presentación una pegada demoledora, digna de la estirpe de su padre y su tío. Además, de inmediato fue fichado por Bxstrs Promotions, una de las promotoras más importantes del momento para el boxeo mexicano, que podría guiar su carrera por buen camino.

El debut de un nuevo Márquez llega en un momento trascendente para el boxeo mexicano, que atraviesa un periodo de transición con una oleada de nuevos talentos emergentes, como el medallista olímpico Marco Verde, el gran prospecto tepiteño conocido como 'El Güerito', y el campeón del primer Mundial de Boxeo Brandon “El Perro” Mosqueda.