América buscará renacer en el Apertura 2026 de la mano de un nuevo entrenador técnico

A iniciar la reestructura. América se alista para un nuevo torneo luego de sumar su tercer semestre al hilo sin ningún título, sin embargo, lo hará al mismo tiempo que inicia una nueva etapa tras despedir a André Jardine y contratar a Guillermo Almada.

Aunque aún falta más de un mes para el arranque de la nueva temporada de Liga MX y apuntan a hacer muchos movimientos en su actual plantilla, el equipo ya inicia su pretemporada y lo hace al saber su calendario completo.

Arrancan temporada ante Querétaro

América arrancará la nueva temporada en una cancha que conoce muy bien y en la que no pierden desde 2020. Las águilas se medirán ante los Gallos de Querétaro en el Estadio Corregidora. El partido se encargará de cerrar la primera fecha del torneo, el sábado 18 de julio en punto de las 21:00 horas.

Las águilas continuarán con el torneo local en la Jornada 2 y 3 midiéndose al recién llegado Atlante y Santos respectivamente antes de la pausa de dos semanas por la primera fase de la Leagues Cup.

Patricio Salas, delantero del América, en festejo de gol ante Querétaro en el Clausura 2026 | IMAGO7

Clásicos del América

Las verdaderas pruebas de Guillermo Almada como entrenador de las Águilas llegarán a partir de la Jornada 8. El sábado 12 de septiembre se medirá ante Cruz Azul en el Clásico Joven, su partido más complicado hasta el momento.

Una semana más tarde y como ya es costumbre, Las Águilas se medirán ante el Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional como parte de las celebraciones por la Independencia de México. Con esto, América tendrá dos clásicos consecutivos.

Chivas y América | Imago7

Pese a que estos dos juegos parecen ser complicados, será la recta final de la temporada donde las Águilas sufrirán mucho. Primero en la Jornada 15 recibirá a Toluca en el ahora estadio Banorte, siete días más tarde deberá visitar a los Pumas en el Olímpico Universitario y, cerrará su temporada regular con una visita al Estadio Universitario para enfrentarse a Tigres.

Calendario completo de América

Jornada 1 visita a Querétaro

Jornada 2 visita a Atlante

Jornada 3 recibe a Santos

Jornada 4 recibe a Atlético de San Luis

Jornada 5 visita a Juárez

Jornada 6 recibe a Puebla

Jornada 7 recibe a Tijuana

Jornada 8 visita a Cruz Azul

Jornada 9 recibe a Chivas

Jornada 10 visita a Necaxa

Jornada 11 recibe a Monterrey

Jornada 12 visita a León

Jornada 13 visita a Atlas

Jornada 14 recibe a Pachuca

Jornada 15 recibe a Toluca

Jornada 16 visita a Pumas

Jornada 17 visita a Tigres