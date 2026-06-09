América alista su reestructura: posibles refuerzos bajo el proyecto de Guillermo Almada

América comienza la reestructuración de cara al Apertura 2026, tras la llegada de Guillermo Almada al banquillo. Por lo tanto, la directiva analiza tanto salidas como posibles incorporaciones. En un mercado donde la prioridad será mejorar lo realizado en el torneo anterior, tras la eliminación en los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El plantel reportó este lunes en Coapa para realizar las primeras pruebas físicas de pretemporada; de manera similar, se espera que entre martes y miércoles se integre Almada al trabajo con el equipo, con el objetivo de definir la base del nuevo proyecto deportivo.

Emilio Lara y Luis Malagón | X Club América

Las bajas en América

En cuanto a bajas, hay nombres que empiezan a perfilar su salida. Jonathan dos Santos finalizó contrato con el club, al igual que Néstor Araujo, por lo que su continuidad está prácticamente descartada. En el caso de Thiago Espinoza, existe la posibilidad de que salga a préstamo con rumbo al Atlante, aunque la operación aún no está cerrada.

En paralelo, América ya cuenta con tres movimientos confirmados que, sin ser fichajes externos, funcionarán como "refuerzos" para el plantel. Se trata de Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano, quienes regresan tras concluir sus cesiones en Necaxa.

Cristian Calderón, bicampeón con América | IMAGO7

El caso de Calderón es el que genera mayor expectativa de permanencia, especialmente ante la incertidumbre en la lateral izquierda. Emilio Lara vuelve después de sumar más de 40 partidos con los Rayos, mientras que Rossano regresa tras una temporada con continuidad en Aguascalientes.

De igual manera, se unen Isco Ramírez y Esteban Lozano, después de terminar su préstamo con Puebla; ambos canteranos del América y esperando una oportunidad en el primer equipo.

Esteban Lozano celebra su gol ante Mazatlán en la Jornada 2 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Los deseos de América

En este contexto, Almada también evalúa posibles incorporaciones de futbolistas que ya conoce de etapas anteriores, especialmente en Pachuca, donde logró su mejor rendimiento como entrenador.

Oussama Idrissi

El mediocampista de Pachuca aparece como una opción ofensiva, con un valor cercano a los seis millones de dólares y experiencia en la Liga MX; el extremo ya fue seguido por América en torneos anteriores sin que se concretara su fichaje. En su última temporada con Pachuca registró participación directa en seis goles (cuatro anotaciones y dos asistencias en 20 partidos), lo que lo mantiene como un perfil atractivo para el sistema de Almada.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Luis Chávez

El mediocampista, con valor estimado en seis millones de dólares, no ha tenido continuidad en Rusia tras una temporada con pocos minutos, debido a las lesiones que fueron factor este torneo. Su posible regreso a México podría darse bajo el mando del entrenador con quien alcanzó su mejor nivel.

Federico Viñas