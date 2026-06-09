¡Oficial! Jonathan dos Santos deja de ser jugador del América

Y la era dorada moderna del América terminó. Después de ser el mandamás de la Liga MX por más de un año -en el que consiguieron un histórico Tricampeonato-, el conjunto de Coapa comenzó una reestructuración en todos los niveles y, tras la salida de André Jardine del equipo, también se confirmó el adiós de Jonathan dos Santos.

"No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera. Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser Águila", comentó el cuadro azulcrema en redes.

Jonathan Dos Santos con América en la Liga MX | IMAGO 7

Artífice del Tricampeonato

Los artífices del Tricampeonato del América que el imaginario colectivo siempre recuerda son: Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón, aunque otro hombre también trabajó desde las sombras. Jonathan dos Santos redefinió su posición en las Águilas y, con talento y capacidad, fue el motor de aquel equipo que marcó un antes y un después en la Liga MX.

Sin embargo, dicen por ahí que las estrellas que más brillan son las que están a punto de apagarse. Después de la eliminación ante Pumas en la apoteósica serie de Cuartos de Final, Dos Santos salió de la cancha de Ciudad Universitaria envuelto en llanto, como un gladiador que perdió más que una batalla.

André Jardine con Jonathan Dos Santos en la Supercopa 2024 | IMAGO 7

¿Se acerca el retiro de Jonathan dos Santos?

El exjugador de las Águilas ha sufrido varias lesiones en los últimos semestres, mismas que lo han alejado de las canchas. Pese a que la calidad de Jona luce intacta, los años no pasan en vano; el jugador ya ha pensando en el retiro.

El primer Dos Santos que llegó al América fue Zizinho -padre de Jonathan y Giovani-, quien conquistó un título de Liga MX. Después llegó Gio, la más grande promesa del balompié mexicano en Siglo XXI; pero aquel apellido, de origen paulista, brilló con Jona.

El fichaje de Jonathan dos Santos en América fue cuestionado, principalmente por el reciente fracaso de su hermano en Coapa, sin embargo, el pivote fue diferente y rompió lo establecido. Con la playera azulcrema, el menor de los Dos Santos ganó el Tricampeonato y el Campeón de Campeones.