André Jardine revela quiénes mandarán en América tras su salida

Después de su salida, André Jardine dejó claro que los cambios institucionales en el América no modificarán el mando deportivo del club. Pese a la llegada del grupo inversionista General Atlantic y el nombramiento de Ferrán Reverter como Director General de la Controladora Deportiva Águilas, el técnico brasileño aseguró que Santiago Baños y Emilio Azcárraga seguirán siendo las principales cabezas en la toma de decisiones futbolísticas.

El estratega azulcrema explicó que, aunque Reverter tendrá un papel importante dentro de la nueva estructura administrativa del América y del Estadio Banorte, la planeación deportiva continuará en manos de Baños y Azcárraga, quienes se mantendrán al frente de temas clave como la elección de jugadores, entrenador y el rumbo competitivo del equipo.

André Jardine en rueda de prensa | IMAGO7

Santiago Baños y Emilio Azcárraga mantendrán el control

Lo de Ferrán tuve poco contacto con él, pero te aseguro que esta dirección deportiva va a seguir siendo de Baños y Emilio

Fue lo que declaró André Jardine en entrevista con Fox Sports México, al referirse al papel que tendrá la directiva americanista tras los recientes movimientos dentro de la institución.

Jardine fue contundente al señalar que Santiago Baños y Emilio Azcárraga seguirán siendo "las cabezas pensantes" de la parte deportiva del América, mientras que Ferrán Reverter estará enfocado en la administración, otros procesos internos y el crecimiento institucional del club con base en su experiencia empresarial.

André Jardine y Santiago Baños | IMAGO7

De acuerdo con el técnico brasileño, las decisiones relacionadas con fichajes, elección de entrenador y la identidad futbolística del equipo continuarán dependiendo completamente de Baños y Azcárraga, por lo que la llegada de nuevos inversionistas no representaría, al menos por ahora, un cambio de mando en el proyecto deportivo azulcrema.

"EL TELÉFONO ESTÁ SONANDO MUCHO" 🫣📞



André Jardine habló de la posible llegada de Raúl Jiménez y los proyectos que toma en cuenta para su futuro. 🫣#LUP pic.twitter.com/F9E02qqRj4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 7, 2026

Raúl Jiménez aparece en el radar

El Club América anunció el pasado 25 de marzo de 2026 la llegada de Ferrán Reverter como nuevo Director General de la Controladora Deportiva Águilas, movimiento que forma parte de la alianza entre Grupo Ollamani y General Atlantic, además de estar ligado a la transformación del club y del renovado Estadio Banorte.

Reverter cuenta con más de 20 años de experiencia en negocios deportivos y uno de sus antecedentes más relevantes fue su paso por el FC Barcelona, donde participó en la reestructura financiera del club catalán hasta 2022. En su nuevo cargo dentro del América, reportará directamente a Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración.

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En cuanto al armado del plantel, André Jardine reconoció que Raúl Jiménez siempre será un nombre atractivo para el América, aunque admitió que una operación de ese nivel no sería sencilla. El entrenador destacó que el delantero mexicano está en el radar americanista por su calidad, experiencia en Selección Mexicana y capacidad para marcar diferencia.