¿Por qué América apunta a elegir a Guillermo Almada como su nuevo entrenador?

La era de André Jardine en América llegó oficialmente a su fin y con ella se cerró uno de los capítulos más exitosos en la historia reciente del club. El técnico brasileño deja atrás un legado marcado por el histórico Tricampeonato de Liga MX, pero la directiva azulcrema ya trabaja en la elección de su sucesor para iniciar una nueva etapa en Coapa.

Entre los distintos nombres que surgieron como opciones para ocupar el banquillo americanista, Guillermo Almada se ha colocado como el principal candidato. El entrenador uruguayo terminó recientemente su aventura en el Real Oviedo y reúne varias características que encajan con el proyecto deportivo que busca desarrollar la institución.

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

La apuesta por la cantera, clave para elegir a Almada

De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, uno de los principales factores que colocaron a Guillermo Almada como favorito es su capacidad para trabajar con jóvenes futbolistas y potenciar el talento surgido de las fuerzas básicas.

El contexto económico del América también juega un papel importante en la decisión. Las Águilas no atraviesan su mejor momento financiero, por lo que no se espera un mercado de fichajes con grandes inversiones. Ante este panorama, la promoción de jugadores de cantera se convierte en una prioridad para la institución.

Durante su paso por clubes como Santos Laguna y Pachuca, Almada destacó precisamente por impulsar futbolistas jóvenes y convertirlos en piezas fundamentales de sus proyectos deportivos. Esa filosofía encaja con la visión que actualmente busca implementar la directiva azulcrema.

Guillermo Almada, entrenador uruguayo | IMAGO7

Su manejo de grupo también pesa en Coapa

Otro aspecto que ha fortalecido la candidatura del entrenador uruguayo es su capacidad para gestionar vestidores competitivos. A lo largo de su carrera en el futbol mexicano ha demostrado liderazgo y una sólida relación con sus jugadores, elementos fundamentales para dirigir a una plantilla repleta de figuras.

Los resultados también respaldan su trayectoria. Con Pachuca conquistó un título de Liga MX y una Concacaf Champions Cup, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos del futbol mexicano en los últimos años. Su estilo ofensivo y dinámico ha sido reconocido tanto por aficionados como por especialistas.