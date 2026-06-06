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Futbol

André Jardine rompe el silencio tras su salida del América: "sentí un desgaste mayor"

André Jardine en su despedida del América | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:35 - 05 junio 2026
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El exentrenador de las Águilas comentó que su adiós del Nido será lo mejor para todos en este momento

Con la salida de André Jardine del América se fue el último vestigio del Tricampeonato de las Águilas. El oriundo de Porto Alegre dejó una huella imborrable en la historia azulcrema y su afición, que pese a que lloraron la salida del estratega, por fin conocieron la razón de su adiós.

En entrevista con TUDN, el entrenador brasileño relató que el último año fue complejo, pero su decisión la tomó después de la eliminación del América en el Clausura 2026. El conjunto de las Águilas tuvo una serie de Cuartos de Final apoteósica ante Pumas, sin embargo, quedó fuera por posición en la tabla. 

"Este último año sentí un desgaste más fuerte, sentí un cansancio más grande de lo normal. Porque cansarte es normal en el futbol, sobre todo cuando vives de una forma muy intensa; aquí en América te exige esto. Pero cuando terminó este último torneo, cuando pasaron dos o tres días después del partido ante Pumas, me quedé conmigo pensativo y con una sensación de que debería realmente repensar", agregó.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

Vaticina regreso

Jardine también comentó que después de hablar con Santiago Baños y Emilio Azcárraga sobre su situación actual, tomó la decisión de dejar Coapa, aunque vaticinó un regreso. El brasileño agregó que su salida en este momento será lo mejor para él y para América.

"Se dejó en claro para todos los lados que iba a ser lo mejor para mí, para el club, para los jugadores. Una sensación, una certeza que tengo que va a ser lo mejor para todos en este momento; así como la certeza de que las puertas estarán abiertas para un retorno al futuro", relató Jardine.
André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

Las palabras de Jardine para Almada 

El exentrenador de las Águilas sentenció su intervención y, pese a ser el hombre que lo podría sustituir en América, dejó en claro que Guillermo Almada es un gran entrenador. El estratega charrúa es uno de los nombres que ha sonado para llegar al banquillo azulcrema.

"Cuando terminó el duelo, me dijo que merecía ser campeón. Desde ahí viene mi admiración por él; intentando superarlo, tengo la máxima admiración por él. América está yendo por un gran entrenador", sentenció. 

Guillermo Almada y André Jardine, con Pachuca y América | IMAGO7
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