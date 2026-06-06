Así fue el emotivo mensaje, de despedida, de Álvaro Fidalgo a Jardine

Las Águilas del América y André Jardine separaron sus caminos después de un fascinante momento que manos protagonizaron y que muchos aficionados llevarán en la historia si en los siguientes años no hay entrenador capaz de emular un tricampeonato en la Liga MX.

La salida de Jardine desataron las reacciones, especialmente la de Álvaro Fidalgo quien se encuentra concentrado con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; pero, no se olvidó de su exentrenador y mandó su mensaje despedida a través de sus historia diciendo: “Gracias por todo, André”

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP

Fin de una etapa

La salida de André Jardine del banquillo del América marca el final de una de las etapas más exitosas que vivió el club en toda su historia, debido a que más allá de los títulos obtenidos, el estratega brasileño deja una serie de registros que serán complicados de alcanzar para cualquier entrenador que tome las riendas de las Águilas en los próximos años.

Jardine llegó a Coapa en el verano de 2023 procedente del Atlético de San Luis. Aunque contaba con el prestigio de haber conquistado la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su contratación generó dudas entre una parte de la afición azulcrema, que esperaba un nombre con mayor trayectoria en equipos de élite.

André Jardine en su despedida del América | IMAGO7

Bajo su dirección, acumularon 80 triunfos, 47 empates y 34 derrotas, además de clasificar al equipo a seis liguillas y disputar cuatro finales de liga. Su gestión estuvo marcada por una constante presencia en las instancias finales y por mantener al América como protagonista en cada torneo.

En apenas tres años al frente del club, André Jardine logró convertirse en el director técnico más ganador en la historia del América. Su palmarés incluye tres títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

André Jardine como Tricampeón con América | IMAGO7

¿Volverá al Nido?

Durante su despedida oficial, André Jardine decidió atender a los medios. Fue durante estos momentos que el estratega aseguró que su llegada a América le 'cambió la vida'. Según reveló Jardine, la posibilidad de dar el salto de Atlético de San Luis a América fue el momento más importante de su carrera.