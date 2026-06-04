¿Enfrentará al América? Allan-Saint Maximin firma contrato con nuevo equipo

El futbolista francés Allan Saint-Maximin estaría muy cerca de iniciar una nueva aventura. De acuerdo con información publicada por el diario francés L'Équipe, el extremo de 29 años dejará al RC Lens para llegar a la Major League Soccer.

La posible llegada de Saint-Maximin representa uno de los movimientos más destacados del mercado de transferencias para la MLS, ya que el atacante francés viene de una etapa positiva en el futbol de su país aunque su previa parada por el futbol de la Concacaf no fue tan grata.

Lens confirma su salida

Aunque aún falta la confirmación de su nuevo equipo, el Lens ya confirmó la salida del delantero Allan-Saint Maximin. El club compartió una publicación donde agradecieron su trabajo durante el último semestre asegurando que fue clave para poder conseguir el título de Copa y poder clasificar a la Champions League.

"Actor clave de la segunda parte de la temporada, Maximin ha puesto su talento al servicio del colectivo artésien, participando plenamente en la clasificación a la Champions League y en el éxito en la Coupe de France... ¡Todo lo mejor para lo que viene, Maxi'!".

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

Allan Saint-Maximin sería nuevo jugador de Charlotte FC

Según el reporte del medio francés, el acuerdo entre las partes ya estaría encaminado para que Saint-Maximin se convierta en nuevo futbolista del Charlotte FC. En la organización de Carolina del Norte ocuparía la vacante que deja Wilfried Zaha, quien recientemente confirmó su salida de la institución.

El francés llegaría bajo la figura de “jugador franquicia”, un mecanismo utilizado por la MLS que permite a cada club registrar hasta tres futbolistas cuyos salarios superen el límite salarial establecido por la liga. Esta modalidad ha sido utilizada anteriormente por varias franquicias para incorporar a jugadores de renombre internacional.

Su paso por Lens y la salida del América

Antes de este posible movimiento, Allan Saint-Maximin tuvo una breve pero productiva etapa con el Lens. El atacante se incorporó al club francés en febrero pasado, después de rescindir su contrato con el América de la Liga MX.

Durante la segunda mitad de la temporada, el extremo logró consolidarse rápidamente dentro del equipo. En 13 encuentros disputados registró cuatro goles y tres asistencias, cifras que contribuyeron al rendimiento colectivo del conjunto francés.

A pesar del interés de la directiva del Lens por mantener al jugador para la siguiente campaña, la propuesta presentada desde la MLS habría resultado determinante para que el futbolista optara por continuar su trayectoria en Estados Unidos.

Saint-Maximin con América ante Santos Laguna l IMAGO7

Ahora, de confirmarse su llegada a Charlotte, el delantero no sólo vería acción ante otros clubes de Estados Unidos como el Inter Miami de Messi o el Orlando City de Griezmann, sino que con la Leagues Cup, se enfrentará a equipos de la MLS.