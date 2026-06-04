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Futbol

André Jardine aclaró los motivos de su salida

Daniel Estrada Navarrete 15:38 - 04 junio 2026
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El técnico brasileño aseguró que se fue en los mejore términos del club

André Jardine dejó de ser director técnico del América y salieron múltiples versiones sobre su salida. Ante esto, el estratega brasileño aclaró porque dejó de ser entrenador de las Águilas y dejó en claro que no fue por una ruptura con la directiva o por diferentes visiones. El entrenador más ganador en la historia del equipo mencionó que fue una decisión de ambas partes al ver que el desgaste de este ciclo ya era grande por los tres años que se vivieron”

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

En su despedida del conjunto de Coapa, Jardine mencionó que su etapa histórica con América finalizó por distintos factores. Luego de la eliminación del Clausura 2026 ante Pumas, el brasileño se dio unos días para analizar la derrota y pensar en su futuro. Ante esto, se dio cuenta que el desgaste físico y emocional ya eran grandes.

Tras esto, primero tuvo una plática con Santiago Baños para explicarle su sentir tras tres años en América. Posteriormente, el estratega habló con el propietario mayoritario de las Águilas, Emilio Azcárraga, a quien también une le expresó todo lo que pensaba. Con el paso de los días, tanto la directiva como el cuerpo técnico coincidieron que el ciclo ya estaba desgastado y era mejor ponerle fin a esta etapa.

André Jardine y Santiago Baños | IMAGO7

Aclarar para que no haya rumores. Terminado el torneo fuimos digiriendo, nos dimos tiempo de pensar el futuro, el siguiente paso y en mí fue creciendo un sentimiento de pensar la continuidad por varios aspectos. El desgaste de tres años al frente de un club con esta exigencia que tiene América, que lleva al entrenador a trabajar a un límite en todos los sentidos. Tres años te parecen días, te vienen las canas ,un cansancio más grande de lo normal.  por más que tenga el cariño por el club por los jugadores, el desgaste ya era bastante grande”.

Yo tuve una primera conversación con Baños exponiéndole mis sentimientos, me dijo que es normal. Yo con tres años me siento muy cansado con la presión, no me imagino a Baños con más tiempo; hay que admirarlo porque no es fácil. Después hubo una segunda junta con Emilio, hablamos las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza, dejamos pasar algunos días para tomar la decisión y ahí el club pasó a tener los mismos pensamientos que yo. Cerramos esta etapa, después de lo que hicimos aquí, proteger un poco las relaciones”, explicó André en su despedida.
André Jardine como entrenador del América | IMAGO7

Otra versión que salió a la luz sobre la salida de Jardine fue que supuestamente la nueva administración, encabezada por Ferran Reverter, le negó los refuerzos que él quería. Ante esto, André mencionó que la remodelación del Estadio Banorte y todos los preparativos para la Copa del Mundo dejaron a las Águilas en una situación no tan favorable, pero dejó en claro que no es la principal razón de su partida.

América siempre me atendió al máximo. Es un club fuerte financieramente, pero por las acciones en la bolsa no es fácil aportar dinero al estadio y al mismo tiempo mantener al equipo fuerte. Hicimos el máximo esfuerzo con todo lo que tuvimos, un elenco fuerte”.

Esta liga es complicada, los otros equipos meten mucho dinero, 10 o 15 millones. Cruz Azul es un merecedor de ese título. Hay cinco o seis equipos que por su forma compiten arriba; ahora queda dar pasos al frente para volver a pelear”, agregó André.
Luis Ángel Malagón y André Jardine como campeones del América | IMAGO7
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