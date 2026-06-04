¡Ya hay fecha! Campeón de Campeonas 2026: Tigres vs América Femenil

Un solo partido será suficiente para determinar que equipo femenil es el mejor de México. Finalmente se ha dado a conocer la fecha oficial de este encuentro, considerando uno de los más intensos de la Liga MX Femenil.

En este duelo se medirán las últimas campeonas de la liga, las Amazonas fueron campeonas en el torneo de Apertura 2025 derrotando con un global 4 a 3, un doloroso marcador para las azulcremas. Mientras que América Femenil consiguió su boleto para el Campeón de Campeonas tras su tercer título en el Clausura 2026 ante Rayadas.

América Femenil, en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

La Águilas de Villacampa buscarán continuar con su estatus de campeonas, tras conseguir el título en la Liga MX Femenil y la copa de Concachampions W, además de romper con sus fantasmas de derrota ante el conjunto de las regias.

Por otro lado, las Amazonas llegarán al encuentro con el hambre de un campeonato más a su vitrina, después de ser eliminadas por las Diablas en la liga nacional y no conseguir su pase en la Concacaf W, las felinas buscarán ser dominantes una vez más frente América.

Maternidad amazónica

A lo largo de sus 37 enfrentamientos disputados, las Amazonas consiguieron 19 victorias ante las Águilas, mientras que las azulcremas solo han llegado a los 8 triunfos ante Tigres. En su historial de cuatro finales, las felinas se han consolidado como el eterno rival a vencer de América Femenil. Apertura 2018: Las Águilas conquistaron su primer campeonato venciendo a Tigres 3-1 en penales tras empatar 2-2 en el global.

Apertura 2022: Tigres derrotó al América con un global 3-0.

Apertura 2023 : Las Amazonas vuelven a derrotar a las azulcremas con un marcador 3-0.

Apertura 2025: Las felinas lograron el campeonato ante América tras una remontada en la final de ida con un 4-3 y cerrando en el Volcán 1-0.

Jugadoras de Tigres en celebración del título del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Cuándo es el partido?