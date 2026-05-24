Ángel Villacampa y el histórico Doblete del América Femenil

Ángel Villacampa, el técnico de las finales perdidas, el hombre que se quedaba a la orilla del campeonato tras un dominio espectacular en fase regular. Hoy esa historia se ha borrado por completo. Con la obtención del título de la Liga MX Femenil y la consolidación de un doblete histórico, Villacampa transformó los fantasmas del pasado en la era más gloriosa de las Águilas del América.

Desde su llegada a Coapa en el verano de 2022, Ángel Villacampa inyectó un estilo agresivo, dinámico y sumamente competitivo en el América Femenil. Sin embargo, la efectividad en los partidos definitivos se convirtió en su principal reto.

Con un total de 5 finales disputadas al frente de la institución, el técnico español experimentó el trago amargo de ver escapar campeonatos de forma consecutiva frente a rivales de jerarquía como Tigres Femenil y Rayadas. Las críticas no tardaron en aparecer, encasillando su proceso como un proyecto espectacular en las formas, pero carente de contundencia en los momentos de máxima presión. La etiqueta del "gran perdedor" de las finales rondaba el entorno azulcrema.

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Resiliencia y 2 títulos de Liga

Lejos de quebrar la confianza del estratega, los subcampeonatos forjaron el carácter de un plantel que aprendió a sufrir y a madurar bajo la máxima exigencia. Villacampa mantuvo la fe en su metodología de trabajo europea, respaldada por su exitoso pasado en el Atlético de Madrid, Athletic Club y Levante.

Villacampa rompió la mala racha y guió al equipo a la conquista de 2 títulos de liga, demostrando que los tropiezos previos fueron la escuela necesaria para aprender a ganar los partidos importantes. La narrativa cambió de inmediato, América dejó de ser el perseguidor para convertirse en el rival a vencer.

Jugadoras de América celebran con Ángel Villacampa la Concacaf W Champions Cup | MEXSPORT

Un doblete que borra el pasado

La culminación de esta metamorfosis se ha sellado con un doblete histórico que eleva a Ángel Villacampa al Olimpo de la Liga MX Femenil. Este logro no solo borra cualquier cuestionamiento sobre su capacidad en momentos decisivos, sino que posiciona a su América como un equipo de época, capaz de dominar las vitrinas con autoridad absoluta.