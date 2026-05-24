Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel, sorprende por su parecido con “El Sol” en fiesta de Acapulco

Una salida nocturna en Acapulco fue suficiente para que Miguel Gallego Arámbula se volviera tendencia en redes sociales durante las últimas horas. El joven, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado mientras convivía con amigos en un centro nocturno del puerto guerrerense.

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse debido al enorme parecido físico que muchos usuarios encontraron entre el joven y “El Sol de México”, especialmente con la imagen que el cantante proyectaba durante finales de los años 80 y principios de los 90.

Usuarios en redes sociales compararon al hijo de Luis Miguel con el cantante en los años 80./ RS

En las grabaciones se observa a Miguel relajado, sonriente y conviviendo en un centro nocturno del puerto guerrerense. Para muchos internautas, la escena incluso recordó la vida nocturna que durante años estuvo asociada con Luis Miguel en la etapa más mediática de su carrera artística.

Comentarios como “Es igualito a Luis Miguel joven” y “Tiene la misma sonrisa” comenzaron a multiplicarse en plataformas como TikTok y X, donde las imágenes alcanzaron miles de reproducciones en pocas horas.

El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula es captado de fiesta con amigos en Acapulco.



pic.twitter.com/aw0VLiGtpv — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) May 24, 2026

¿Quién es Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, y es el hijo mayor de la relación entre Luis Miguel y la actriz mexicana Aracely Arámbula.

Durante casi dos décadas, tanto él como su hermano menor, Daniel Gallego Arámbula, permanecieron alejados del ojo público por decisión de su familia, principalmente de Aracely Arámbula, quien en distintas ocasiones pidió respeto para la privacidad de sus hijos.

El hijo mayor de Luis Miguel fue captado disfrutando de una salida nocturna junto a amigos./ X

La situación comenzó a cambiar este 2026, luego de que Miguel alcanzara la mayoría de edad y empezaran a circular imágenes recientes del joven en espacios públicos.

Las primeras imágenes públicas del hijo de Luis Miguel

Las primeras fotografías recientes de Miguel Gallego Arámbula fueron difundidas semanas atrás, cuando cámaras del programa Ventaneando captaron al joven junto a su hermano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El material, presentado como exclusiva por el periodista Ricardo Manjarrez, marcó una de las primeras ocasiones en las que el rostro del hijo de Luis Miguel apareció ampliamente en medios de comunicación.

Seguidores de “El Sol de México” aseguran que Miguel heredó el físico y estilo de su padre./ RS