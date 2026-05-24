¿Quién era el ‘Fiscal de Hierro’? Muere Javier Coello Trejo a los 77 años

El mundo jurídico y político en México reaccionó este domingo al fallecimiento de Javier Coello Trejo, abogado penalista y exfuncionario federal que durante décadas se convirtió en una de las figuras más conocidas dentro de la procuración de justicia en el país.

La noticia fue confirmada por distintas figuras públicas y periodistas, entre ellos el senador Manuel Velasco Coello, quien expresó sus condolencias en redes sociales. Hasta ahora no se ha informado oficialmente la causa exacta de muerte, aunque trascendió que el litigante permanecía hospitalizado en la Ciudad de México debido a complicaciones médicas.

Coello Trejo murió a los 77 años de edad y dejó una trayectoria marcada por investigaciones contra la corrupción, operativos relacionados con narcotráfico y la representación legal de empresarios, políticos y personajes mediáticos.

El exsubprocurador participó en casos ligados a Rafael Caro Quintero y “Don Neto”./ X

¿Por qué le decían “El Fiscal de Hierro” a Javier Coello Trejo?

El apodo surgió durante el gobierno del expresidente José López Portillo, periodo en el que Javier Coello Trejo formó parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente encabezó la primera Fiscalía Especial contra la Corrupción.

Durante esa etapa adquirió notoriedad por los operativos y procesos judiciales que encabezó contra funcionarios y empresarios acusados de corrupción. Registros históricos atribuyen a su gestión el encarcelamiento de más de mil 200 personas, situación que fortaleció su imagen pública como un funcionario de línea dura.

La severidad con la que conducía investigaciones provocó que López Portillo comenzara a llamarlo públicamente “El Fiscal de Hierro”, sobrenombre con el que consolidó gran parte de su carrera política y jurídica durante las décadas de los 70, 80 y 90.

Javier Coello Trejo también defendió legalmente a Emilio Lozoya y otros personajes de alto perfil./ RS

Además de desempeñarse como agente del Ministerio Público Federal, también ocupó cargos como secretario de Gobierno en Chiapas, subprocurador General de la República y responsable de investigaciones contra el narcotráfico durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Los casos y clientes más conocidos de Javier Coello Trejo

Uno de los expedientes más recordados en los que participó fue el relacionado con el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, caso en el que intervino en las conclusiones jurídicas contra Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

También estuvo vinculado a investigaciones relacionadas con figuras del narcotráfico y hechos que marcaron la historia reciente de México, como la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo y la detención de Joaquín Hernández Galicia.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público. Leal a su valores y principios que defendió con firmeza y valentía. 1/2 pic.twitter.com/bLv6fGmH3P — Manuel Velasco (@VelascoM_) May 24, 2026

Tras dejar el servicio público, Coello Trejo fundó en 1984 el despacho Coello Trejo y Asociados, desde donde representó legalmente a personajes de alto perfil. Entre sus clientes más conocidos estuvieron Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps; el empresario Jorge Vergara; y la empresaria María Asunción Aramburuzabala.

El abogado también participó en procesos relacionados con los derechos patrimoniales de las películas de Mario Moreno “Cantinflas”, además de mantener una relación profesional cercana con Alejandro Gertz Manero antes de que éste asumiera la titularidad de la Fiscalía General de la República.

A lo largo de su trayectoria, Javier Coello Trejo también enfrentó críticas y señalamientos por presuntos abusos y violaciones a derechos humanos durante su paso por instituciones de seguridad. Años después publicó sus memorias bajo el título El Fiscal de Hierro, donde defendió su actuación en el combate a la corrupción y al crimen organizado.