INDEP subasta en casi 13 millones terreno ligado a El Mencho en Tapalpa

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) anunció la venta de un terreno ubicado dentro del exclusivo desarrollo residencial Tapalpa Country Club, en el estado de Jalisco, inmueble que ha llamado la atención debido a su cercanía con la zona donde fue localizado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La propiedad forma parte de la próxima subasta nacional del organismo federal, programada para realizarse el 28 de mayo bajo el esquema de “sobre cerrado”, modalidad en la que las ofertas económicas permanecen confidenciales hasta el momento de la apertura oficial.

El terreno forma parte de la subasta nacional organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado./ X

Según la convocatoria difundida por el instituto, el terreno cuenta con una extensión superior a los 13 mil metros cuadrados y tiene un valor inicial de 12 millones 939 mil 520 pesos. El predio fue transferido al INDEP por la Tesorería de la Federación (Tesofe).

El organismo federal detalló que el inmueble dispone de escritura y posesión legal, además de encontrarse dentro de una de las zonas residenciales más exclusivas de la región montañosa de Tapalpa.

¿Dónde está el terreno relacionado con El Mencho que será subastado?

La ubicación compartida por el INDEP muestra que el terreno se localiza dentro del complejo Tapalpa Country Club, un desarrollo turístico y residencial rodeado de bosque y conocido por sus cabañas y propiedades de lujo.

De acuerdo con la información oficial, el predio se encuentra cercano a las cabañas donde presuntamente permanecía oculto “El Mencho” antes del operativo realizado por fuerzas federales el pasado 22 de febrero en el municipio jalisciense.

El predio cuenta con más de 13 mil metros cuadrados y será ofertado el próximo 28 de mayo./ X

Las personas interesadas en participar todavía podrán realizar visitas al inmueble mediante cita previa antes de la subasta oficial.

Así será la subasta organizada por el INDEP

El procedimiento se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, por lo que los participantes entregarán propuestas económicas sin conocer las ofertas de otros competidores. Una vez abiertos los sobres, el inmueble será adjudicado a quien presente la cantidad más alta.

El instituto informó que la recepción de propuestas se llevará a cabo el 28 de mayo, entre las 10:00 y las 12:00 horas, en sus oficinas de la Ciudad de México. Además, la apertura de ofertas podrá seguirse en vivo a través del canal oficial del organismo en YouTube.

El INDEP también aclaró que no asumirá responsabilidades sobre el uso futuro que el comprador decida darle al terreno. Asimismo, indicó que gastos notariales, impuestos y trámites adicionales deberán ser cubiertos por quien adquiera la propiedad.

“El Mencho” murió durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco./ X