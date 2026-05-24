Hot Sale 2026: ¿A qué hora empiezan las ofertas y cuándo terminan en México?

México se prepara para una nueva edición del Hot Sale 2026, la campaña nacional de comercio electrónico que cada año reúne a cientos de marcas con promociones y descuentos especiales para millones de consumidores.

La jornada de ventas arrancará oficialmente durante los primeros minutos de este lunes 25 de mayo y se mantendrá activa hasta el martes 2 de junio, periodo en el que las empresas participantes ofrecerán rebajas en distintas categorías como tecnología, moda, viajes, electrodomésticos y supermercados.

El evento es impulsado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), organismo encargado de fomentar el crecimiento del e-commerce y las compras digitales en México. Actualmente, el Hot Sale es considerado uno de los eventos comerciales más importantes del país en el entorno digital.

Las promociones del Hot Sale estarán disponibles desde las 00:00 horas de este lunes 25 de mayo./ Pixabay

Además de descuentos directos, muchas tiendas también habilitarán promociones con tarjetas bancarias, pagos diferidos y meses sin intereses, estrategias que suelen incrementar las compras durante estos días.

¿Desde qué hora empiezan las ofertas del Hot Sale 2026?

Las promociones del Hot Sale 2026 comenzarán oficialmente a las 00:00 horas del lunes 25 de mayo, ya que gran parte de las marcas activan sus ofertas en línea justo al iniciar el día.

Aunque la campaña está enfocada principalmente en plataformas digitales, varias cadenas comerciales también aplicarán descuentos en tiendas físicas. En esos casos, las promociones dependerán del horario habitual de apertura de cada sucursal, que generalmente ocurre entre las 9:00 y 11:00 de la mañana.

Expertos recomiendan a los consumidores revisar precios con anticipación, comparar promociones y verificar que las compras se realicen únicamente en sitios oficiales para evitar posibles fraudes o páginas falsas durante la temporada de descuentos.

Tecnología, moda y electrodomésticos serán algunas de las categorías con mayores descuentos durante el Hot Sale./ Pixabay

¿Cuándo termina el Hot Sale 2026 en México?

La edición 2026 del Hot Sale concluirá el próximo martes 2 de junio a las 23:59 horas para las compras en línea. Mientras tanto, las tiendas físicas que participen con promociones especiales mantendrán sus descuentos hasta el cierre de operaciones de cada establecimiento.

Con el paso de los años, el Hot Sale se ha convertido en una de las campañas comerciales más esperadas por consumidores mexicanos, debido al aumento de promociones exclusivas y la participación de marcas nacionales e internacionales.