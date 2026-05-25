Con boleto en mano, aficionados ya no pueden ingresar a las tribunas del Olímpico

​¿Para cuántos aficionados es el Estadio Olímpico? Es la pregunta que se hacen varios aficionados que ya no pueden ingresar a las tribunas del inmueble porque ya no hay espacio para nadie.

​Gerardo Vallejo muestra a RÉCORD su boleto de más de cuatro mil pesos, incrédulo ante la realidad que vive. Están cerrados los túneles de acceso al escenario de la final una hora antes de que comience el juego.

La afición entra lentamente al Estadio Universitario | MEXSPORT

​Gerardo se pregunta: ¿Y ahora qué hago? Y es que no hay manera. Apenas pudimos ingresar a las tribunas del inmueble y la realidad adentro es clara: no cabe más gente. Planta baja y la parte superior del inmueble están pobladas. No hay manera de que entren más personas, pero lo increíble es que afuera del estadio decenas de personas están dando vueltas para conseguir pasar al inmueble; sin embargo, el tema se ve complicado.

Aficionados con boletos ya no pueden entrar al estadio | René Tovar

​Sólo la parte alta sur es la que luce vacía, pero justo por temas de seguridad. Salvo ese pedazo que se llena gradualmente, no hay manera de que la afición pueda tomar un lugar, lo que hace que se pregunte si hubo una "sobreventa" de boletos, sin poder confirmar esta información.

​Hay interminables filas en las inmediaciones del estadio, lo que habla de que hay una demanda de boletos fuera de control. Se pudieron observar todavía revendedores en el lugar con boletos de hasta 8 mil pesos.