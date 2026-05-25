¡Conexión de lujo! De Paul y Messi arman el gol de Berterame

El Inter Miami se niega a morir. En un encuentro de alta tensión, el conjunto de las Garzas revivió en el marcador gracias a una genialidad colectiva, donde una espectacular carrera de Rodrigo De Paul y la visión de Lionel Messi terminaron en los pies del delantero Germán Berterame para mandar guardar el balón al fondo de las redes.

Berterame junto a Messi en el Inter Miami contra Portland Timbers | AP

Cuando el panorama lucía más complicado para el equipo de Florida, apareció la garra de Rodrigo De Paul. El mediocampista argentino firmó una jugada de antología al arrastrar el balón con una potencia descomunal desde tres cuartos de cancha, rompiendo las líneas enemigas a pura velocidad y temple.

Golazo colectivo

De Paul cedió el esférico con precisión quirúrgica para Lionel Messi. El astro argentino, haciendo gala de su timing perfecto, no necesitó más de un toque para descifrar el cerrojo rival, con una asistencia milimétrica, habilitó a Germán Berterame, quien cerró de forma implacable para firmar el gol que recorta la distancia en el marcador.

Rodrigo de Paul Inter de Miami vs. Tigres Leagues Cup l MexSport

La conexión entre la visión de Messi, la entrega de De Paul y el instinto matón de Berterame demuestra que el equipo tiene los argumentos necesarios para pelear hasta el último suspiro.