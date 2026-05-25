¡Conexión de lujo! De Paul y Messi arman el gol de Berterame
El Inter Miami se niega a morir. En un encuentro de alta tensión, el conjunto de las Garzas revivió en el marcador gracias a una genialidad colectiva, donde una espectacular carrera de Rodrigo De Paul y la visión de Lionel Messi terminaron en los pies del delantero Germán Berterame para mandar guardar el balón al fondo de las redes.
Cuando el panorama lucía más complicado para el equipo de Florida, apareció la garra de Rodrigo De Paul. El mediocampista argentino firmó una jugada de antología al arrastrar el balón con una potencia descomunal desde tres cuartos de cancha, rompiendo las líneas enemigas a pura velocidad y temple.
Golazo colectivo
De Paul cedió el esférico con precisión quirúrgica para Lionel Messi. El astro argentino, haciendo gala de su timing perfecto, no necesitó más de un toque para descifrar el cerrojo rival, con una asistencia milimétrica, habilitó a Germán Berterame, quien cerró de forma implacable para firmar el gol que recorta la distancia en el marcador.
La conexión entre la visión de Messi, la entrega de De Paul y el instinto matón de Berterame demuestra que el equipo tiene los argumentos necesarios para pelear hasta el último suspiro.
Tras esa montaña rusa de emociones que inició con la genialidad de la tripleta, el encuentro tomó un rumbo de locura total hasta llegar al 4-4 actual en el marcador. Aquel gol de Berterame que abrió la cuenta para las Garzas terminó siendo el detonante de un auténtico festival ofensivo.
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