Lionel Messi y Berterame le dan al Inter Miami su primera victoria en el NU Stadium

Inter Miami finalmente pudo celebrar en casa. El conjunto de Florida consiguió su primera victoria en el NU Stadium tras imponerse 2-0 al Portland Timbers, en un duelo donde Lionel Messi y Germán Berterame fueron las grandes figuras de la noche.

El nuevo inmueble del Inter Miami, inaugurado a principios de abril, se había convertido en una auténtica pesadilla para el equipo de las Garzas, que todavía no conocía el triunfo ante su afición. Sin embargo, la espera terminó gracias a una actuación brillante del argentino.

Messi sigue en modo Mundial

Lionel Messi volvió a demostrar que la edad es solo un número. El campeón del mundo abrió el marcador al minuto 30 con una definición que levantó a todo el estadio y confirmó el gran momento futbolístico que atraviesa.

A sus 38 años, el argentino continúa marcando diferencia y llega encendido rumbo a la Copa del Mundo de 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio y que se celebrará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Messi fue el eje ofensivo del Inter Miami durante todo el encuentro, manejando el ritmo del partido y dejando claro que sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta.

Lionel Messi contra Portland Timbers | AP

Berterame levanta la mano para el Tri

El segundo golpe llegó al minuto 41 gracias a Germán Berterame, quien continúa peleando por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial.

El delantero aprovechó una gran jugada de Lionel Messi para aumentar la ventaja y firmar una actuación que seguramente no pasará desapercibida para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

Lionel Messi is looking READY for Argentina's World Cup title defense next month 😳



(via @mls)pic.twitter.com/TZqi1aGmNE — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2026

Berterame sigue sumando anotaciones, algo importante y significativo para continuar aumentando los argumentos para ser considerado dentro de la lista final del Tri para la Copa del Mundo de 2026.

Germán Berterame celebrando su gol con Messi | AP

Inter Miami rompe la mala racha en casa

Con este resultado, el Inter Miami no solo consiguió tres puntos importantes en la MLS, sino que también terminó con la presión de no haber podido ganar en su nuevo estadio desde su inauguración.

La afición de la albiceleste celebró una noche especial de Messi como líder absoluto y con un Berterame que sueña con vestir la camiseta de México en el torneo más importante del futbol mundial.