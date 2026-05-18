César Ramos es agredido por la afición de Chivas

Tras el silbatazo final de la Semifinal de Vuelta en el Estadio Jalisco donde Cruz Azul selló su pase a la Gran Final del Clausura 2026 dejando en el camino a las Chivas, el foco de atención se trasladó a las tribunas debido a un reprochable acto de violencia en contra del cuerpo arbitral encabezado por César Arturo Ramos.

A través de videos que circulan con fuerza en las redes sociales, se pudo observar el momento exacto en el que los silbantes se disponían a abandonar el terreno de juego para dirigirse a los vestidores.

En ese trayecto, al pasar cerca de las gradas un sector de la afición del Guadalajara comenzó a lanzar vasos con cerveza y diversos objetos directamente hacia el equipo arbitral.

La seguridad del inmueble tuvo que reaccionar de inmediato para escoltar a Ramos y sus asistentes, intentando cubrir la retirada con escudos y vallas. Aunque afortunadamente los silbantes aceleraron el paso y lograron ingresar al túnel sin sufrir lesiones de gravedad, el incidente dejó en evidencia una preocupante falta de garantías.

Semifinal Vuelta Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Las jugadas que encendieron a la afición local

La furia de los aficionados locales fue aumentando a lo largo de los 90 minutos, impulsada por un par de jugadas clave en las que consideraron que el criterio de César Ramos afectó directamente el destino del Rebaño Sagrado.

Durante la primera mitad, en el minuto 22, el defensor celeste protagonizó una dura entrada sobre Ángel Sepúlveda. Todo el banquillo de Chivas y la tribuna exigían la tarjeta roja por juego brusco grave, pero el árbitro central decidió castigar la acción únicamente con cartón preventivo.

César Arturo Ramos Palazuelos previo al partido de vuelta de la Final entre Toluca y Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7

En la recta final del cotejo, una supuesta mano de Gabriel Fernández dentro del área de Cruz Azul encendió las alarmas. Pese a los airados reclamos que imploraban el penal que les devolviera la vida, Ramos decidió dejar correr las acciones avalado por la comunicación silenciosa del VAR, desatando la desesperación en la grada.