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Futbol

Arbeloa adelanta posibles salidas del Real Madrid: “Será un día de despedidas para algún jugador”

La polémica más reciente del Real Madrid que involucra a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni dio mucho de que hablar
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:53 - 17 mayo 2026
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El técnico merengue aseguró que el último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu marcará el adiós de algunos futbolistas

Real Madrid podría vivir varios cambios importantes de cara a la próxima temporada. Tras la victoria ante el Sevilla, el todavía entrenador blanco Álvaro Arbeloa dejó entrever que algunos jugadores se despedirán del club en el cierre de campaña frente al Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

El estratega español reconoció que el duelo del próximo fin de semana tendrá un ambiente especial, pues podría representar el último encuentro de algunos futbolistas con la camiseta merengue.

Será un día de despedidas para algún jugador y hay que intentar hacer un buen partido ante nuestra gente

Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé

Luego del triunfo por 0-1 en territorio sevillano, el técnico madridista aseguró sentirse satisfecho con el desempeño de su plantilla, aunque admitió que el equipo no logró cumplir con las expectativas trazadas al inicio de la temporada.

Arbeloa también salió en defensa de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, dos futbolistas que han estado bajo presión durante los últimos meses, sobre todo el jugador francés, que vive un momento complicado con la afición.

Creo que son dos jugadores que querría cualquier equipo del mundo. Son dos de los cinco futbolistas más desequilibrantes del planeta
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid | AP

El técnico destacó que ambos atacantes han intentado aportar al máximo pese a las dificultades que enfrentaron a lo largo de la campaña.

Los dos han intentado dar lo mejor de sí mismos, cada uno con las dificultades que han tenido
Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

El Bernabéu se prepara para una noche emotiva

Arbeloa explicó que el cuerpo técnico aún analiza el estado físico de varios jugadores luego del partido ante Sevilla, ya que algunos terminaron con molestias musculares.

Entre los futbolistas tocados mencionó a Vinícius, Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen, quienes serán evaluados antes del cierre de LaLiga.

Hasta el último segundo vamos a defender esta camiseta, y yo también

El partido frente al Athletic Club no solo marcará el final de la temporada para el Real Madrid, sino que también podría significar el adiós de varias figuras históricas del conjunto blanco y otras que pueden ayudar a volver a posicionar al club merengue en lo más alto.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP
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