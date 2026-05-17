¡A lo Cuau! Griezmann recrea el festejo del ídolo de Tepito en su despedida

Antoine Griezmann vivió una noche llena de emociones en su despedida del Atlético de Madrid, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando recreó el famoso festejo de arquero junto a Fernando Torres, una celebración que inevitablemente recordó al clásico festejo de Cuauhtémoc Blanco.

En pleno césped del Riyadh Air Metropolitano, el delantero francés y el histórico “Niño” Torres se arrodillaron para posar con el ya tradicional gesto que se convirtió en uno de los símbolos más recordados del Atlético de Madrid.

Griezmann and Fernando Torres recreated the archer celebration 🏹❤️ pic.twitter.com/dupQIlXlEI — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2026

Un festejo histórico en el Atlético de Madrid

La celebración tiene un significado especial para la afición colchonera. Kiko Narváez fue uno de los primeros jugadores en popularizarla dentro del club; posteriormente, Fernando Torres la convirtió en una imagen icónica durante su etapa como futbolista rojiblanco y más tarde Griezmann también la adoptó en varios partidos importantes.

Por ello, durante la despedida del atacante francés, el homenaje no podía terminar sin revivir uno de los festejos más emblemáticos de la historia reciente del Atlético.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

Griezmann cierra una etapa histórica con los Colchoneros

La despedida del “Principito” marcó el final de una de las etapas más importantes en la historia moderna del Atlético de Madrid. Griezmann se marcha como máximo goleador histórico del club con 212 anotaciones y como uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca.

Ahora, el francés iniciará una nueva aventura en la MLS con el Orlando City, poniendo fin a su exitoso ciclo con los Colchoneros.