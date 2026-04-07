Cuauhtémoc Blanco se postula para dirigir al América y al Tri, pero pone una condición

Cuauhtémoc Blanco volvió a encender el debate en el futbol mexicano tras revelar su deseo de regresar al balompié, ahora como director técnico. El histórico ídolo del América aseguró que su objetivo es dirigir tanto al club azulcrema como a la Selección Mexicana, en una declaración que no pasó desapercibida rumbo al Mundial 2026.

Durante su participación en un programa de TUDN, el exfutbolista dejó claro que su etapa en la política podría quedar atrás, ya que su verdadera pasión sigue estando en las canchas. Con un mensaje ambicioso, el “Cuauh” reconoció que quiere construir una carrera seria como entrenador antes de asumir un reto de esa magnitud.

Cuauhtémoc Blanco, histórico '10' del Tri | MEXSPORT

Cuauhtémoc Blanco apunta al América y al Tri como entrenador

Blanco explicó que su intención no es llegar de inmediato a un banquillo de alto nivel, sino prepararse paso a paso para consolidarse como director técnico. Incluso, reveló que ya trabaja en su formación profesional, tomando el curso oficial para adquirir las herramientas necesarias en el ámbito táctico y pedagógico.

El exseleccionado nacional dejó en claro que su sueño es dirigir a la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, aunque es consciente de que debe cumplir procesos antes de aspirar a ese objetivo.

Cuauhtémoc Blanco, Corea-Japón 2002 | MEXSPORT

En ese sentido, su figura vuelve a tomar relevancia en el entorno del Tri, especialmente en un contexto donde los procesos han sido inestables. Su liderazgo histórico dentro del vestidor y su conexión con la afición lo colocan como un perfil atractivo a futuro.

Blanco rechaza dirigir al América en el presente

A pesar de su deseo de volver al América, Cuauhtémoc fue contundente al señalar que no aceptaría dirigir al equipo en este momento. Fiel a su estilo directo, argumentó que el éxito como entrenador depende de contar con jugadores de calidad y condiciones adecuadas para competir desde el inicio.

El exjugador dejó entrever que el plantel actual podría no ajustarse a sus exigencias, por lo que prefiere esperar el momento adecuado antes de asumir un reto de esa magnitud. Su postura evidencia que busca cuidar su carrera como técnico y no 'quemar' una oportunidad importante sin garantías.

Cuauhtémoc Blanco con el Tri | MEXSPORT

De esta manera, Blanco combina ambición y prudencia en su nuevo objetivo profesional. Mientras se prepara para dar el salto a los banquillos, su nombre ya genera expectativa tanto en el América como en la Selección Mexicana, donde muchos lo ven como un posible líder en el futuro cercano.