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"Te voy a poner una p***za": Cuauhtémoc Blanco acepta pelea de box con David Faitelson

David Faitelson vs Cuauhtémoc Blanco | IMAGO7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:27 - 07 abril 2026
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El exjugador del América fue claro con lo que podría hacer en el ring con el comentarista de TUDN

El nombre de Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson han vuelto a encender la polémica, ahora fuera del futbol y con un posible escenario inesperado: un ring de boxeo. El histórico exjugador del América respondió de forma explosiva a la invitación del periodista, quien aseguró que no tendría problema en enfrentarlo en el evento de exhibición Ring Royale.

Lo que comenzó como un comentario en tono aparentemente relajado dentro del programa Faitelson Sin Censura, rápidamente escaló a un intercambio verbal cargado de insultos y amenazas, reavivando una rivalidad que tiene décadas de historia entre ambos personajes.

Cuauhtémoc Blanco riendo | IMAGO7

Cuauhtémoc Blanco responde con amenazas a Faitelson

Durante la conversación, Faitelson aseguró que aceptaría pelear por una causa benéfica, incluso mencionando que no le importaría “noquearlo”. El periodista explicó que su intención sería participar por una causa social, como los niños que son parte del Teletón, evento que cada año realiza Televisa.

Sin embargo, la reacción del exfutbolista fue inmediata y mucho más agresiva, lanzando insultos y retando directamente al analista. Su respuesta subió de tono rápidamente, evidenciando que la tensión entre ambos sigue intacta pese al paso de los años.

¿Con qué armas, David? Te voy a poner una p***za, tienes familia wey. De por sí estás tontito, pues te voy a dejar más pen****to

El momento generó incomodidad en el programa, al grado de que el propio conductor optó por cambiar de tema. Aun así, el cruce dejó abierta la posibilidad de que el enfrentamiento pueda trasladarse a un espectáculo, aprovechando la popularidad de este tipo de eventos entre celebridades.

Una rivalidad que viene desde los años 90

El conflicto entre ambos no es nuevo. Desde la etapa de Faitelson como periodista en TV Azteca, sus constantes críticas hacia el América y particularmente hacia Blanco generaron múltiples roces mediáticos y personales.

David Faitelson tras una transmisión l MEXSPORT

Uno de los episodios más recordados ocurrió en Veracruz, cuando el entonces futbolista reaccionó con violencia y lanzó un golpe desde el área de vestidores hacia el comunicador, en una escena que quedó registrada y obligó a una disculpa pública posterior.

A lo largo de los años, el periodista también ha protagonizado diversas confrontaciones con figuras del futbol y los medios, consolidando una imagen polémica. Este nuevo capítulo con Blanco revive una enemistad histórica que ahora podría tener un desenlace inesperado arriba de un ring, si ambos aceptan el reto.

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