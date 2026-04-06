¡Fuera de peligro! Chiquito Sánchez no presentó una grave lesión tras su dolencia ante Santos

Las alarmas se encendieron en Coapa durante el último partido del América ante Santos Laguna, luego de que Erick ‘Chiquito’ Sánchez tuviera que salir del terreno de juego por molestias físicas. La preocupación creció de inmediato entre cuerpo técnico y afición, considerando la importancia del mediocampista en el esquema azulcrema.

En un principio, el panorama no parecía alentador, pues se temía una lesión que lo alejara de las canchas en un momento clave de la temporada. Sin embargo, con el paso de las horas, el diagnóstico fue mucho más positivo de lo esperado para el conjunto de las Águilas.

De acuerdo con información de Chato Ibarrarán, revelada en Los Infiltrados de RÉCORD, el futbolista mexicano únicamente sufrió un golpe, descartando así una lesión de gravedad. Incluso, ‘Chiquito’ Sánchez realizó el viaje a Nashville junto al resto del equipo para encarar el duelo de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Erick Sánchez | MEXSPORT

Erick Sánchez viajará con América, pero no sería titular

A pesar de haber acompañado al equipo, todo indica que Erick Sánchez no arrancará como titular en el compromiso ante Nashville. El cuerpo técnico optaría por no arriesgarlo desde el inicio, priorizando su recuperación total para evitar una recaída.

Esta decisión responde a la carga de partidos y a la importancia de mantener al mediocampista en óptimas condiciones físicas para lo que resta del semestre, tanto en el torneo internacional como en la Liga MX.

Erick Sánchez, América vs Santos | MEXSPORT

América y Selección Mexicana siguen de cerca su evolución

La situación de ‘Chiquito’ Sánchez no solo generó preocupación en América, sino también en la Selección Mexicana. El mediocampista es considerado uno de los recambios naturales tras la lesión de Marcel Ruiz, por lo que cualquier molestia física es seguida de cerca por el cuerpo técnico nacional.

Aunque el susto parece haber quedado atrás, en Coapa mantendrán vigilancia sobre su evolución en los próximos días. La prioridad será contar con un Erick Sánchez al cien por ciento, tanto para los objetivos del club como para su posible participación con el Tri.