Henry Martín acumula casi dos meses sin jugar con América. Físicamente, el capitán de las Águilas ha atravesado sus peores 14 meses desde que llegó a Coapa. Estas complicaciones se han reflejado en el número de minutos jugados en el actual año futbolístico y en los goles anotados. Sin embargo, una ‘polémica’ con André Jardine han magnificado esta ‘crisis’ que vive el delantero mexicano.

Debido a molestias musculares, Henry no juega desde el 20 de febrero. En este lapso, Martín se ha perdido seis juegos del Clausura 2026, así como la eliminatoria de Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia Union. Y aunque ha entrenado al parejo del equipo, de acuerdo con el cuerpo técnico del equipo, el atacante aún no está listo para volver.

Henry Martín, lanza un reclamo en el juego de Liga contra Monterrey | MEXSPORT

Cabe resaltar que el regreso de Henry a las canchas estaba previsto para el juego ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 13 del torneo actual. Sin embargo, el cuerpo médico no dio ‘luz verde’ para que Henry jugara este último fin de semana. Incluso, la ‘Bomba’ no viajó con el club para el duelo de Ida ante Nashville de Cuartos de Final de Concachampions.

De igual manera, su presencia en el Clásico Joven de este sábado 11 de abril ante Cruz Azul tampoco está garantizada. Más allá de las lesiones, su ausencia también ha generado especulaciones, pues unas declaraciones sobre André Jardine han levantado rumores sobre una posible ruptura entre el director técnico y el jugador.

Henry Martín lamentándose | IMAGO7

¿QUÉ DIJO HENRY MARTÍN SOBRE ANDRÉ JARDINE?

Después del Clásico Nacional ante Chivas, el cual se disputó el 14 de febrero, Henry fue cuestionado sobre el planteamiento de América en dicho encuentro. Ante esto, la ‘Bomba’ respondió que los jugadores solo siguen las órdenes de André y fue claro en decir que individualmente no estaban el cien por ciento en ninguna zona del campo.

“Esa explicación te la podría dar mejor André. Nosotros acatamos las órdenes, seguimos el sistema de juego. Definitivamente no estamos siendo ni contundentes, ni generando las acciones, eso es claro. Tenemos que mejorar en todas las áreas, todos individualmente y sobre todo lo colectivo lo tenemos que mejorar para poder generar eso. No sabría decirte porque, pero definitivamente nos estamos quedando cortos”, dijo el delantero tras la derrota en el Clásico.

Estas declaraciones han levantado especulaciones sobre una supuesta separación de Henry con el resto del plantel. Sin embargo, un partido después de estas palabras, Martín jugó 75 minutos ante Puebla y registró una asistencia, además de salir con el gafete de capitán. Por lo tanto, no hay alguna separación o algún ‘castigo’ para el delantero de 33 años.

Henry Martín en la J4 | IMAGO7

LOS NÚMEROS DE HENRY MARTÍN EN LA TEMPORADA 2025-26

Lo innegable es que Henry Martín, tanto físicamente cómo estadísticamente, vive uno de sus peores momentos en su carrera. En la campaña 2025-26, de 36 partidos que ha jugado América entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup, el delantero apenas ha jugado 10 partidos en total.

En estos 10 encuentros, la ‘Bomba’ no ha metido ni un solo gol, solo registra una asistencia y apenas suma 410 minutos de acción. Incluso, su última anotación con las Águilas fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta ante Cruz Azul del Clausura 2025. Por lo tanto, el capitán azulcrema suma 323 días sin gol.

¿CUÁNDO SE ESPERA QUE HENRY MARTÍN REGRESE A LA ACTIVIDAD CON AMÉRICA?