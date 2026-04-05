Álvaro Morales 'explota' en contra de André Jardine: "Profesor, ya tiene que irse a descansar"

América no pudo vencer al último lugar de la tabla general de la Liga MX en el Clausura 2026, las Águilas visitaron a Santos Laguna para empatar a un gol en lo que puede ser uno de los peores resultados del cuadro azulcrema en el certamen.

Esto ha enojado a los aficionados del equipo, así como a algunos de los americanistas más famosos, como es el caso de Álvaro Morales, quien no se ha guardado nada en contra del entrenador brasileño André Jardine, pues desde su punto de vista, su tiempo con el equipo ha terminado.

Álvaro Morales durante una transmisión l MEXSPORT

"Le agradezco, váyase a descansar"

En la edición del programa Futbol Picante posterior al partido de Santos vs América, Álvaro Morales dio una de sus famosas declaraciones, esta vez al explicar que el por qué cree que André Jardine ya no podría seguir al mando del club azulcrema.

El resultado de hoy es desastroso, patético, decepcionante; tenías la ventaja de 1-0 y la ventaja numérica en el terreno de juego y en tres malditos minutos permites el empate del último lugar del certamen. No te pueden marcar un gol del empate así. Señor Jardine, usted trajo a los suyos y no han funcionado. Hoy puedo bajar con usted al vestidor y decirle que le agradezco lo que ha hecho por el América, pero es hora de que se vaya a descansar, ya no le da

"Jardine trajo a los suyos, brasileños de renombre, y no han rendido. Es un histórico, pero hoy ya no le da" 💥



Para @AlvaritoMorales, André Jardine tiene en crisis a las Águilas 🔥 pic.twitter.com/y2LoplNwRe — Futbol Picante (@futpicante) April 5, 2026

El 'Brujo' también agregó que el planteamiento de América recientemente ha hecho que el ataque sea predecible, siempre yendo por las bandas y sin conseguir llevarse el resultado positivo, llamándole "crisis" al mal momento que viven a pesar de ser el sexto lugar del torneo.

¿Cómo fue el empate ante Santos?

América firmó un resultado decepcionante al empatar 1-1 frente a Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026, en un partido donde tuvo todo a su favor en los minutos finales. Las Águilas lograron adelantarse en el marcador al minuto 80 con gol de Alexis Gutiérrez y, además, contaban con un hombre de más tras la expulsión de Kevin Picón. Sin embargo, la ventaja duró apenas unos minutos y dejaron escapar puntos clave en la lucha por asegurar su lugar en la Liguilla.

El encuentro fue parejo y con pocas emociones durante gran parte del tiempo, incluso con un primer tiempo sin goles y escasas oportunidades claras. América tuvo el control del balón, pero sin profundidad ni contundencia en el último tercio del campo. La lesión de Erick Sánchez también condicionó el funcionamiento del equipo, que nunca logró imponer condiciones ante un Santos ordenado.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT