Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Morales 'explota' en contra de André Jardine: "Profesor, ya tiene que irse a descansar"

Álvaro Morales, conductor estelar de ESPN, comentó ante los medios que estuvo a punto de morir en 2021, previo a su debut en Peluche Caligari
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:36 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conductor y narrador de ESPN no pudo contener las críticas hacia el director técnico de las Águilas

América no pudo vencer al último lugar de la tabla general de la Liga MX en el Clausura 2026, las Águilas visitaron a Santos Laguna para empatar a un gol en lo que puede ser uno de los peores resultados del cuadro azulcrema en el certamen.

Esto ha enojado a los aficionados del equipo, así como a algunos de los americanistas más famosos, como es el caso de Álvaro Morales, quien no se ha guardado nada en contra del entrenador brasileño André Jardine, pues desde su punto de vista, su tiempo con el equipo ha terminado.

Álvaro Morales durante una transmisión l MEXSPORT

"Le agradezco, váyase a descansar"

En la edición del programa Futbol Picante posterior al partido de Santos vs América, Álvaro Morales dio una de sus famosas declaraciones, esta vez al explicar que el por qué cree que André Jardine ya no podría seguir al mando del club azulcrema.

El resultado de hoy es desastroso, patético, decepcionante; tenías la ventaja de 1-0 y la ventaja numérica en el terreno de juego y en tres malditos minutos permites el empate del último lugar del certamen. No te pueden marcar un gol del empate así. Señor Jardine, usted trajo a los suyos y no han funcionado. Hoy puedo bajar con usted al vestidor y decirle que le agradezco lo que ha hecho por el América, pero es hora de que se vaya a descansar, ya no le da

El 'Brujo' también agregó que el planteamiento de América recientemente ha hecho que el ataque sea predecible, siempre yendo por las bandas y sin conseguir llevarse el resultado positivo, llamándole "crisis" al mal momento que viven a pesar de ser el sexto lugar del torneo.

¿Cómo fue el empate ante Santos?

América firmó un resultado decepcionante al empatar 1-1 frente a Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026, en un partido donde tuvo todo a su favor en los minutos finales. Las Águilas lograron adelantarse en el marcador al minuto 80 con gol de Alexis Gutiérrez y, además, contaban con un hombre de más tras la expulsión de Kevin Picón. Sin embargo, la ventaja duró apenas unos minutos y dejaron escapar puntos clave en la lucha por asegurar su lugar en la Liguilla.

El encuentro fue parejo y con pocas emociones durante gran parte del tiempo, incluso con un primer tiempo sin goles y escasas oportunidades claras. América tuvo el control del balón, pero sin profundidad ni contundencia en el último tercio del campo. La lesión de Erick Sánchez también condicionó el funcionamiento del equipo, que nunca logró imponer condiciones ante un Santos ordenado.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT

Cuando parecía que el triunfo estaba asegurado, un grave error defensivo cambió el rumbo del partido. Un mal trazo de Vinicius Lima dejó el balón a merced de Cristian Dájome, quien no perdonó y definió con calidad para firmar el empate. En los minutos finales, América intentó reaccionar, pero la falta de contundencia y las intervenciones de Carlos Acevedo sellaron un empate que sabe a derrota y que pone presión al equipo de André Jardine de cara al cierre del torneo.

Últimos videos
Lo Último
21:04 ¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
20:52 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
20:48 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Futbol Nacional
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
Futbol
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari