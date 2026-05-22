Real Betis vs Levante: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de LaLiga?

El Real Betis se enfrentará al Levante en una nueva jornada de LaLiga el próximo 23 de mayo de 2026. El encuentro está programado para para jugarse en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Ambos conjuntos buscarán sumar puntos vitales en este tramo de la competición nacional.

Álvaro Fidalgo en el partido de Real Betis contra Braga | AFP

¿Cómo llegan ambos equipos al final de la temporada?

El Real Betis llega a este compromiso tras una trayectoria reciente de altibajos, sumando dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El equipo bético cayó ante el Barcelona 3-1, pero previamente logró imponerse al Elche 2-1 y empatar con la Real Sociedad 2-2. Además, goleó al Real Oviedo 3-0 y rescató un punto frente al Real Madrid 1-1 , acumulando un total de nueve goles a favor y siete en contra.

Por su parte, el Levante atraviesa un momento positivo con tres victorias consecutivas ante Mallorca 2-0, Celta Vigo 2-3 y Osasuna 3-2. Pese a la dura derrota contra el Villarreal 5-1 y el empate sin goles ante el Espanyol; los granotas han mostrado pegada con nueve tantos anotados, aunque han concedido diez.

Levante vs Villarreal en LaLiga I AFP

El registro histórico reciente entre ambos clubes muestra un dominio equilibrado con una ligera ventaja para el conjunto bético, que ha logrado tres victorias frente a una del equipo valenciano y un empate. El enfrentamiento más cercano tuvo lugar el 14 de septiembre de 2025 en LaLiga, terminando con un reparto de puntos tras un emocionante empate 2-2. Otros resultados destacados incluyen el triunfo del Real Betis como visitante 2-4 en febrero de 2022 y una victoria contundente en casa 3-1 en noviembre de 2021, mientras que el Levante logró imponerse en un duelo de alta puntuación 4-3 en diciembre de 2020.

Álvaro Fidalgo con la playera del Betis l INSTA: @alvarofidalgo

¿Dónde ver el partido de Betis vs Levante?