Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Betis vs Levante: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de LaLiga?

Betis vs Levante en el Estadio de La Cartuja | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 14:23 - 22 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Real Betis y Levante se enfrentan en La Cartuja en un duelo marcado por la paridad histórica. Los béticos llegan tras caer ante el Barcelona, mientras que los granotas encadenan tres victorias seguidas. Con figuras como Bakambu y Pablo Martínez en el campo, se espera un choque intenso tras el emocionante 2:2 de su último enfrentamiento. La lucha por los puntos en LaLiga entra en fase crítica.

El Real Betis se enfrentará al Levante en una nueva jornada de LaLiga el próximo 23 de mayo de 2026. El encuentro está programado para para jugarse en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Ambos conjuntos buscarán sumar puntos vitales en este tramo de la competición nacional.

Álvaro Fidalgo en el partido de Real Betis contra Braga | AFP
Álvaro Fidalgo en el partido de Real Betis contra Braga | AFP

¿Cómo llegan ambos equipos al final de la temporada?

El Real Betis llega a este compromiso tras una trayectoria reciente de altibajos, sumando dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El equipo bético cayó ante el Barcelona 3-1, pero previamente logró imponerse al Elche 2-1 y empatar con la Real Sociedad 2-2. Además, goleó al Real Oviedo 3-0 y rescató un punto frente al Real Madrid 1-1 , acumulando un total de nueve goles a favor y siete en contra.

Por su parte, el Levante atraviesa un momento positivo con tres victorias consecutivas ante Mallorca 2-0, Celta Vigo 2-3 y Osasuna 3-2. Pese a la dura derrota contra el Villarreal 5-1 y el empate sin goles ante el Espanyol; los granotas han mostrado pegada con nueve tantos anotados, aunque han concedido diez.

Levante vs Villarreal en LaLiga I AFP

El registro histórico reciente entre ambos clubes muestra un dominio equilibrado con una ligera ventaja para el conjunto bético, que ha logrado tres victorias frente a una del equipo valenciano y un empate. El enfrentamiento más cercano tuvo lugar el 14 de septiembre de 2025 en LaLiga, terminando con un reparto de puntos tras un emocionante empate 2-2. Otros resultados destacados incluyen el triunfo del Real Betis como visitante 2-4 en febrero de 2022 y una victoria contundente en casa 3-1 en noviembre de 2021, mientras que el Levante logró imponerse en un duelo de alta puntuación 4-3 en diciembre de 2020.

Álvaro Fidalgo con la playera del Betis l INSTA: @alvarofidalgo

¿Dónde ver el partido de Betis vs Levante?

  • Fecha: Sábado 23 de mayo

  • Sede: Estadio La Cartuja

  • Horario: 1:00 PM

  • Dónde ver: Sky Sports

Lo Último
18:32 Alejandro Marcovich sufre derrame cerebral; exguitarrista de Caifanes está en coma
18:11 Russell se impone a Antonelli y logra la pole para la carrera sprint en Canadá
18:10 El rating de esta Final se acercó al récord, ¿quién ganó?
18:09 “Paga lo que debes”: Aficionados arremeten contra Milito por una presunta deuda
18:01 Carlos Queiroz, DT de Ghana, no estará en el juego ante México. ¿Por qué motivo?
17:59 ¡Jamás es roja! No hubo ayuda para Pumas; la polémica se prende en Infiltrados
17:50 Playa del Carmen: El latido cosmopolita de la Riviera Maya
17:35 FIFA castiga a Selección Mexicana por grito discriminatorio
17:29 Se desploma barda en el Centro Histórico de CDMX y cae sobre camión de pasajeros
17:23 José Ramón ‘explota’ contra el Tri antes de su partido contra Ghana: “La presión ya empezó y el tiempo se acabó”