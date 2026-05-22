México se calienta más rápido que el resto de América Latina: ¿cuál es la causa?

México enfrenta una crisis climática cada vez más severa. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el país se está calentando más rápido que el resto de América Latina y el Caribe, situación que ya provoca temperaturas récord, sequías históricas, lluvias extremas y fenómenos meteorológicos más peligrosos.

De acuerdo con el reporte “El estado del clima en América Latina y El Caribe 2025”, México registró durante el último año eventos climáticos extraordinarios que dejaron afectaciones en prácticamente todo el territorio nacional.

La OMM explicó que nuestro país vive un incremento acelerado de temperaturas acompañado por condiciones climáticas cada vez más extremas, algo que ya genera impactos en la salud, el suministro de agua, la agricultura y la seguridad de millones de personas.

El cambio climático ya provoca temperaturas récord, sequías históricas y lluvias extremas /Magnific

¿Por qué está haciendo tanto calor en México?

El informe de la Organización Meteorológica Mundial confirmó que México atraviesa uno de los periodos más calurosos de su historia reciente. Entre los datos más alarmantes destaca la temperatura récord registrada en Mexicali, Baja California, donde el termómetro alcanzó los 52.7 grados centígrados, una de las cifras más altas reportadas en toda la región latinoamericana.

Además, durante 2025 se documentaron múltiples episodios de calor extremo superiores a los 40 y hasta 45 grados en distintas entidades de México y Centroamérica. La OMM advirtió que este tipo de fenómenos no sólo serán más frecuentes, sino también más peligrosos para la población.

“A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable sólo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud”, alertó el organismo.

El reporte explica que las altas temperaturas afectan especialmente a adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas, además de incrementar riesgos de deshidratación, golpes de calor y enfermedades cardiovasculares.

La Organización Meteorológica Mundial detalla que México experimenta más cambios climáticos que otro país latino / Magnific

Sequía histórica afectó al 85% del territorio mexicano

La crisis no sólo se refleja en el calor extremo. La OMM también informó que México sufrió una de las sequías más extensas de los últimos años.

Según el reporte, hasta el 85% del territorio nacional presentó afectaciones por falta de lluvia, situación que provocó: Escasez de agua

Problemas de abastecimiento

Daños agrícolas

Incremento de incendios forestales

Pérdidas económicas en el campo

Las regiones cercanas a la bahía de Campeche y el norte del país registraron precipitaciones entre 10 y 30% por debajo del promedio histórico. El organismo señaló que la crisis hídrica ya comienza a generar consecuencias importantes en distintas actividades productivas y podría empeorar en los próximos años si no se toman medidas urgentes.

México atraviesa uno de los periodos más calurosos de su historia reciente / Magnific

México lidera aumento de temperatura en América Latina

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que México presenta el ritmo de calentamiento más acelerado de toda América Latina y el Caribe. De acuerdo con la OMM, entre 1991 y 2025 el país registró un aumento aproximado de 0.34 grados centígrados por década, una cifra superior a la observada en otras naciones de la región.

Aunque otros países sudamericanos también enfrentaron temperaturas extremas, México se mantiene entre los más afectados por el incremento sostenido del calor.

El organismo recordó casos como: Río de Janeiro, Brasil: 44 grados

Mariscal Estigarribia, Paraguay: 44.8 grados

Mexicali, México: 52.7 grados

La OMM explicó que el calentamiento global no ocurre de manera uniforme y que algunas regiones son más vulnerables por factores geográficos, urbanos y ambientales.

Los más afectados serían los adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas / Magnific

Lluvias intensas dejaron muertos e inundaciones

Paradójicamente, mientras gran parte del país enfrentaba sequía, otras regiones registraron lluvias torrenciales e inundaciones severas. El informe detalló que durante octubre pasado las precipitaciones extraordinarias dejaron 83 personas muertas en México debido a inundaciones y deslaves.

Los estados más afectados fueron: Veracruz

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

La OMM explicó que en varias zonas del centro y del Golfo de México las lluvias estuvieron entre 20 y 100% por encima del promedio habitual.

Estas condiciones incrementaron el riesgo de: Inundaciones

Deslizamientos de tierra

Colapso de infraestructura

Daños en viviendas y carreteras

La OMM expone que el 85% del territorio nacional presentó afectaciones por falta de lluvia / Magnific

El clima extremo seguirá empeorando

La Organización Meteorológica Mundial señaló que la temperatura media anual en América Latina y el Caribe se ubicó entre la quinta y la octava más alta desde que existen registros climáticos. Además, alertó que los fenómenos meteorológicos extremos seguirán aumentando en intensidad y frecuencia.

En el caso de México, el organismo internacional confirmó que el calentamiento avanza a un ritmo más acelerado que en otros países de la región, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer medidas de prevención, infraestructura y estrategias de adaptación climática.