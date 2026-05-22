México se calienta más rápido que el resto de América Latina: ¿cuál es la causa?
México enfrenta una crisis climática cada vez más severa. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el país se está calentando más rápido que el resto de América Latina y el Caribe, situación que ya provoca temperaturas récord, sequías históricas, lluvias extremas y fenómenos meteorológicos más peligrosos.
De acuerdo con el reporte “El estado del clima en América Latina y El Caribe 2025”, México registró durante el último año eventos climáticos extraordinarios que dejaron afectaciones en prácticamente todo el territorio nacional.
La OMM explicó que nuestro país vive un incremento acelerado de temperaturas acompañado por condiciones climáticas cada vez más extremas, algo que ya genera impactos en la salud, el suministro de agua, la agricultura y la seguridad de millones de personas.
¿Por qué está haciendo tanto calor en México?
El informe de la Organización Meteorológica Mundial confirmó que México atraviesa uno de los periodos más calurosos de su historia reciente. Entre los datos más alarmantes destaca la temperatura récord registrada en Mexicali, Baja California, donde el termómetro alcanzó los 52.7 grados centígrados, una de las cifras más altas reportadas en toda la región latinoamericana.
Además, durante 2025 se documentaron múltiples episodios de calor extremo superiores a los 40 y hasta 45 grados en distintas entidades de México y Centroamérica. La OMM advirtió que este tipo de fenómenos no sólo serán más frecuentes, sino también más peligrosos para la población.
“A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable sólo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud”, alertó el organismo.
El reporte explica que las altas temperaturas afectan especialmente a adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas, además de incrementar riesgos de deshidratación, golpes de calor y enfermedades cardiovasculares.
Sequía histórica afectó al 85% del territorio mexicano
La crisis no sólo se refleja en el calor extremo. La OMM también informó que México sufrió una de las sequías más extensas de los últimos años.
Según el reporte, hasta el 85% del territorio nacional presentó afectaciones por falta de lluvia, situación que provocó:
Escasez de agua
Problemas de abastecimiento
Daños agrícolas
Incremento de incendios forestales
Pérdidas económicas en el campo
Las regiones cercanas a la bahía de Campeche y el norte del país registraron precipitaciones entre 10 y 30% por debajo del promedio histórico. El organismo señaló que la crisis hídrica ya comienza a generar consecuencias importantes en distintas actividades productivas y podría empeorar en los próximos años si no se toman medidas urgentes.
México lidera aumento de temperatura en América Latina
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que México presenta el ritmo de calentamiento más acelerado de toda América Latina y el Caribe. De acuerdo con la OMM, entre 1991 y 2025 el país registró un aumento aproximado de 0.34 grados centígrados por década, una cifra superior a la observada en otras naciones de la región.
Aunque otros países sudamericanos también enfrentaron temperaturas extremas, México se mantiene entre los más afectados por el incremento sostenido del calor.
El organismo recordó casos como:
Río de Janeiro, Brasil: 44 grados
Mariscal Estigarribia, Paraguay: 44.8 grados
Mexicali, México: 52.7 grados
La OMM explicó que el calentamiento global no ocurre de manera uniforme y que algunas regiones son más vulnerables por factores geográficos, urbanos y ambientales.
Lluvias intensas dejaron muertos e inundaciones
Paradójicamente, mientras gran parte del país enfrentaba sequía, otras regiones registraron lluvias torrenciales e inundaciones severas. El informe detalló que durante octubre pasado las precipitaciones extraordinarias dejaron 83 personas muertas en México debido a inundaciones y deslaves.
Los estados más afectados fueron:
Veracruz
Hidalgo
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
La OMM explicó que en varias zonas del centro y del Golfo de México las lluvias estuvieron entre 20 y 100% por encima del promedio habitual.
Estas condiciones incrementaron el riesgo de:
Inundaciones
Deslizamientos de tierra
Colapso de infraestructura
Daños en viviendas y carreteras
El clima extremo seguirá empeorando
La Organización Meteorológica Mundial señaló que la temperatura media anual en América Latina y el Caribe se ubicó entre la quinta y la octava más alta desde que existen registros climáticos. Además, alertó que los fenómenos meteorológicos extremos seguirán aumentando en intensidad y frecuencia.
En el caso de México, el organismo internacional confirmó que el calentamiento avanza a un ritmo más acelerado que en otros países de la región, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer medidas de prevención, infraestructura y estrategias de adaptación climática.
Mientras tanto, millones de mexicanos continúan enfrentando días con calor sofocante, falta de agua y lluvias cada vez más violentas, en un escenario que, según expertos, apenas comienza.