Detienen a “Angelito MJ”, joven que disparó arma de fuego en Paseo de la Reforma

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Donovan Arturo Mancera Martínez, alias “Angelito MJ”, joven de 18 años señalado por realizar disparos con arma de fuego mientras circulaba en motocicleta sobre Paseo de la Reforma el pasado 17 de mayo.

El caso se viralizó en redes sociales luego de que comenzara a circular un video donde se observa al joven accionando el arma en plena vía pública mientras era acompañado por una mujer a bordo de una motocicleta.

El video donde el joven accionó el arma mientras viajaba en motocicleta se viralizó en redes sociales. / RS

Así localizaron a “Angelito MJ” tras disparar en Reforma

Tras la difusión de las imágenes, policías capitalinos, en coordinación con monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro, implementaron un cerco virtual y realizaron labores de análisis e investigación para identificar al responsable.

Las autoridades lograron ubicar las características de la motocicleta y detectaron que el conductor se dirigió hacia calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la SSC, durante un patrullaje en la colonia Aquiles Serdán, sobre avenida Oceanía, oficiales localizaron la unidad que seguían desde días atrás.

“Angelito MJ”, de 18 años, fue detenido tras ser identificado como el joven que disparó un arma de fuego en Paseo de la Reforma. / SSC

Intentó escapar; le encontraron droga y un arma

Al notar la presencia policiaca, el joven intentó huir; sin embargo, fue interceptado por los oficiales metros adelante.

Durante la revisión preventiva, los policías le aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, además de diversas dosis de droga.

Entre lo decomisado había 31 bolsitas con sticker verde, 20 con sticker negro y 44 envoltorios transparentes con marihuana, así como 39 dosis de ketamina y 56 envoltorios con aparente metanfetamina.

También le fueron asegurados dinero en efectivo, un teléfono celular, una mochila negra y la motocicleta negra con gris sin placas de circulación en la que viajaba.

“Angelito MJ” organizaba rodadas en CDMX y Edomex

A través de redes sociales, Donovan Arturo utilizaba el alias “Angelito MJ” para convocar a rodadas de motociclistas en distintos puntos de la alcaldía Venustiano Carranza y municipios del Estado de México.

Durante la revisión, autoridades aseguraron droga, un arma de fuego y cartuchos útiles. / RS