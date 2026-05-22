Álvaro Arbeloa confirma su salida del Real Madrid

Álvaro Arbeloa confirmó lo que muchos aficionados al futbol en España daban por hecho desde hacía semanas: no seguirá siendo el entrenador del Real Madrid más allá del sábado durante en último partido de la temporada.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

Al ser consultado en una conferencia de prensa el viernes sobre si el partido contra el Athletic Bilbao sería el último, Arbeloa respondió: “sí”. Se esperaba ampliamente que Arbeloa estuviera de salida después de que no pudo conducir al equipo a un título esta temporada tras su ascenso en enero desde el equipo filial del club para reemplazar al despedido Xabi Alonso.

Madrid perdió ante un rival de segunda división en la Copa del Rey en el debut de Arbeloa. Luego quedó eliminado en los Cuartos de Final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, y terminará segundo en LaLiga por detrás del Barcelona.

Álvaro Arbeloa y Arda Güler en el partido del Real Madrid vs Elche | AP

Se asumía que, a menos que el equipo lo hiciera de manera espectacular bajo el mando de Arbeloa, él sería un entrenador interino hasta que el club pudiera encontrar una mejor opción en la pretemporada.

Y así se está desarrollando, con los medios españoles repletos de reportes de que Madrid está considerando seriamente traer de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, 13 años después de que dirigiera al club.

Álvaro Arbeloa en partido del Real Madrid l AP

Mourinho ha entrenado al Benfica en esta campaña, pero recientemente manifestó que decidirá su futuro pronto. Arbeloa, de 43 años, señaló que buscará “nuevos desafíos” después de su primer gran trabajo como entrenador.

Ya di el salto, mejoré mucho en estos cuatro meses y me siento preparado para nuevos desafíos. A partir del lunes, pensaré en ellos”, declaró el entrenador.

Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP

Despedida para Carvajal y Alaba

El sábado también será el último partido para los defensores veteranos Dani Carvajal y David Alaba, cuyos contratos están a punto de expirar. El lateral derecho Carvajal, de 34 años, ha ayudado al Madrid a ganar seis Ligas de Campeones desde 2013, mientras que Alaba, de 33 años, contribuyó en dos de esas conquistas de la Copa de Europa desde su llegada en 2021.