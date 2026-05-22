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Futbol

Tepatitlán vs Tampico Madero: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida del Campeón de Campeones de la Liga Expansión MX?

Jaiba Brava vs Tepatitlán | IMAGO7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 15:48 - 22 mayo 2026
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Tepatitlán de Morelos y Tampico Madero se enfrentan por la supremacia absoluta del 'Circuito de Plata'

A pesar de que ha terminado la Liga de Expansión en su torneo de Clausura 2026, el ganador del último certamen indica que se debe de jugar un partido más para conocer al máximo campeón del año futbolístico en el 'Circuito de Plata', con el primer capítulo a jugarse en casa de Tepatitlán.

Tampico Madero ha sido gran protagonista desde su regreso a la Liga de Expansión, por lo que buscará hacerse de otro título, comenzando por el camino en su estadio este sábado.

Jugadores de Tepatitlán FC festejando | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Tepatitlán es el actual campeón de la Liga de Expansión al vencer por la mínima a su rival en turno en la Vuelta de la definición titular del Clausura 2026, Omar Islas fue el autor del único gol de aquel partido en el mismo estadio en el que se jugará este próximo.

La Jaiba Brava va por la revancha después de haber perdido la Final del Clausura 2026; esta serie abre en el estadio del campeón y cierra en el estadio del campeón del Apertura 2025, todo lo contrario de la Final del torneo que acaba de terminar.

Jugadores de Tepatitlán y Jaiba Brava peleando por el balón | MEXSPORT
Jugadores de Tepatitlán y Jaiba Brava peleando por el balón | MEXSPORT

¿Dónde ver el Campeón de Campeones?

  • Fecha: Sábado 23 de mayo

  • Sede: Estadio Gregorio Tepa Gómez

  • Horario: 7:00 pM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: ESPN, AyM Sports

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