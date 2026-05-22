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Ted Lasso se une a la fiebre mundialista

Jason Sudeikis | VISA
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:55 - 22 mayo 2026
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Participa con Pásala Para Ganar y ten la oportunidad de obtener entradas para la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026 ya comenzó y en México los aficionados tendrán una nueva oportunidad para acercarse al torneo gracias a una promoción impulsada por Visa, enfocada en experiencias, premios y boletos para algunos de los partidos más esperados.

"Pásala, paga fácil con Visa" toma inspiración de uno de los momentos más emocionantes del futbol: ese toque preciso que termina en gol. Bajo esa idea, la firma busca conectar la pasión mundialista con pagos rápidos y dinámicas especiales para los seguidores del torneo.

Pásala Para Ganar | VISA

Boletos y experiencias rumbo al Mundial

En México, Visa lanzó "Pásala Para Ganar", una promoción en la que los tarjetahabientes elegibles podrán registrarse para participar por entradas a la Copa Mundial 2026. Los ganadores serán seleccionados al azar y notificados durante las primeras semanas de junio.

La iniciativa llega en medio del creciente entusiasmo por el Mundial, especialmente porque México volverá a convertirse en sede del torneo y albergará actividades, aficionados y experiencias relacionadas con el evento deportivo más importante del planeta.

Como parte de la estrategia global, la campaña cuenta con la participación del actor Jason Sudeikis, conocido por interpretar a Ted Lasso, acompañado por figuras internacionales como Jorge Campos, Lamine Yamal, Erling Haaland y Christian Pulisic.

Jason Sudeikis | VISA

Ted Lasso y figuras del futbol se suman a la campaña

Visa también anunció que la campaña tendrá presencia en transmisiones deportivas, redes sociales, plataformas digitales y activaciones en ciudades sede, con espacios inmersivos para que los aficionados vivan experiencias relacionadas con futbol, cultura y entretenimiento.

La empresa informó que impulsará iniciativas de impacto social en los países anfitriones. En México, colaborará con organizaciones enfocadas en apoyar pequeños negocios y emprendedores locales para aprovechar la derrama económica que dejará el Mundial.

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